"Czyste Powietrze" wyrzuca pompy ciepła z Chin. Sprawdź listę, zanim kupisz

Rząd planuje zmiany związane z programem "Czyste Powietrze", który uprawnia do otrzymania dotacji na zakup pewnych urządzeń do ogrzewania domów. W tym popularnych pomp ciepła. Jeśli przymierzacie się do zakupu takiego sprzętu, to w najbliższym czasie warto zachować ostrożność, na co uwagę zwraca NFOŚiGW.

Pompy ciepła i dotacje z "Czyste Powietrze" dla urządzeń z listy

W ramach programu "Czyste Powietrze" rząd planuje wkrótce dofinansowywać tylko te pompy ciepła, które posiadają odpowiednie certyfikaty, a w naszym kraju można też nabyć sprzęt z Chin bez spełniania norm. W tym celu tworzona jest specjalista lista ZUM (zielonych urządzeń i materiałów). Za kilka tygodni otrzymanie pieniędzy będzie możliwe tylko dla sprzętów znajdujących się w oficjalnym wykazie. Zmiany te wejdą w życie 13 czerwca.

Reklama

Do tego czasu ma obowiązywać tak zwany okres przejściowy, który wiąże się ze zmianami dla programu "Czyste Powietrze" mającymi wejść w życie 22 kwietnia. Do tego momentu producenci oraz dystrybutorzy sprzętu muszą spełnić wymagania. Są to niezbędna dokumentacja czy badania potwierdzające jakość oferowanych urządzeń.

Lista ZUM ma już setki producentów

Niedawno na liście ZUM znajdowało się już około 800 producentów oraz dystrybutorów sprzętów grzewczych. Duża część z nich (około 40 proc.) ma w ofercie pompy ciepła. W trakcie dokonywania wyboru odpowiedniego produktu warto zapoznać się z wykazem, który jest dostępny na stronie lista-zum.ios.edu.pl nadzorowanym przez Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ostrzega jednak, że obecny okres może sprzyjać nieuczciwym praktykom.

Klienci mogą paść ofiarą nieuczciwych praktyk

Ostatnie tygodnie pokazują, że im bliżej zamknięcia listy zielonych urządzeń i materiałów, tym więcej wniosków w programie "Czyste Powietrze" przez pośredników i to wyłącznie na dotację pomp ciepła — często niespełniających norm, bez termomodernizacji budynku. Odczują to w portfelu ci, którzy w ten sposób narażają się na wysokie rachunki za ogrzewanie w nieocieplonym domu. komunikuje dla PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda

Dlatego warto zachować ostrożność i być może na kilka tygodni wstrzymać się z decyzją, na co zwraca uwagę Robert Gajda, który mówi: "Jeśli wybieramy pompę ciepła, to zakupy najbezpieczniej zrobić jednak po 13 czerwca, kiedy na liście ZUM znajdą się tylko urządzenia o sprawdzonej jakości."

Tutaj warto mieć na uwadze, że odroczenie zakupów nie przekreśla szansy na otrzymanie pieniędzy. W ramach zmian, które będą obowiązywać w programie "Czyste Powietrze" po 13 czerwca, wnioski na dotację można składać już teraz.