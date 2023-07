Odzież pochodzi z domu handlowego Sumitomo. On też będzie odpowiadał za system rezerwacji oraz pranie odzieży. Japan Airlines ocenia, że jeden zestaw ubrań będzie kosztował od 4000 do 7000 jenów (ok. 113-200 zł). Pasażerowie będą mogli wypożyczyć do ośmiu kompletów w trzech rozmiarach (małym, średnim i dużym) na okres dwóch tygodni. Oferowane będą trzy style ubrania - smart, smart casual i mieszany. Po rezerwacji elementy garderoby zostaną dostarczone do wskazanego przez podróżnego hotelu.



Odzież oferowana do wypożyczenia ma pochodzić z zapasów odzieży, które nie zostały sprzedane. Twórcy projeektu zapewniają, że usługa ma się przyczynić do zminimalizowania ilości odpadów i zmniejszy zanieczyszczenie środowiska. Pasażerowie nie będą musieli zabierać ze sobą ubrań na pokład, a to sprawi, że samolot zużyje mniej paliwa i zmniejszy się tzw. ślad węglowy. Według ekspertów Japan Airlines zmniejszenie masy o jeden kilogram na trasie między Tokio a Nowym Jorkiem zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 0,75 kg.

Jeśli usługa będzie cieszyć się popularnością, będą mogli z niej korzystać również pasażerowie linii lotniczych American Airlines, British Airways, Cathay Pacific i Malaysia Airlines.