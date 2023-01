Ceny foteli biurowych w najpopularniejszym sklepie meblowym dostępnym w naszym kraju oscylują wokół kilkuset złotych, a za najdroższy model musimy zapłacić 1499 złotych. Wielu z nas wspomniana cena może przyprawiać o zawrót głowy, lecz jest ona zaledwie ułamkiem ceny, którą musielibyśmy wyłożyć za nowoczesny fotel biurowy stworzony z ametystu. Fotel biurowy z ametystu Intrygujący produkt prosto z Japonii kosztuje około 3400 dolarów, czyli w przeliczeniu niemal 15000 złotych. Jak już zostało wspomniane stworzono go z ametystu, a dokładniej ujmując z wielkiego kawałka tego minerału ważącego aż 88 kilogramów. Reklama Całość wraz z metalową podstawą waży 99 kilogramów, co sprawia, że jest to prawdopodobnie jeden z najcięższych mebli tego typu. Wniesienie go na inne piętro z pewnością nie należy do prostych zadań. Pomysłodawca projektu po zobaczeniu wielkiego kawałka ametystu w kształcie litery "L" stwierdził, że będzie on idealnie nadawał się na krzesło. Jak łatwo się domyślić, po zakupie od razu przystąpił on do realizacji swojego intrygującego pomysłu. Gdy w internecie udostępniono pierwsze zdjęcia ametystowego fotela, większość osób stwierdziła, że to zwykły żart. Niektórzy zaczęli nawet porównywać wspomniany mebel do narzędzia tortur - trzeba przyznać, że nie wygląda on zbytnio wygodnie. Mobile Smartfon, który nie działa. Ruszyła sprzedaż AcryPhone’a Choć ostre krawędzie minerału zostały specjalnie zeszlifowane, aby nie ranić siadającego, a twórca projektu chwali wygodę fotelu, to wciąż ciężko uwierzyć, że mógłby on być równie wygodny jak te, z których korzystamy na co dzień. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biblioteka niezłomna. Ukraińcy mają miejsce, w którym czuć normalność AFP Reklama