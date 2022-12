Smartfon, który nie działa. Ruszyła sprzedaż AcryPhone’a

Mateusz Zajega Mobile

AcryPhone to nad wyraz intrygujący produkt prosto z Japonii, który swoim wyglądem do złudzenia przypomina najnowsze smartfony. Głównym elementem, który go wyróżnia, jest to, że on po prostu nie działa, ponieważ jest zwyczajną płytą akrylową bez żadnej elektroniki. Jak twierdzą autorzy, urządzenie ma pomóc w walce z uzależnieniem od telefonu.