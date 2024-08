Grecka wyspa zaprasza na "darmowe" wakacje. Jakie warunki trzeba spełnić?

Wakacje jeszcze trwają i jeśli szukacie ciekawego miejsca na pobyt za granicami Polski, gdzie nie ma mnóstwa turystów, to być może przypadnie wam do gustu propozycja jednej z greckich wysp. Mowa o Syros, która znajduje się w archipelagu Cyklady i jest położona na Morzu Egejskim.

Syros to grecka wyspa bez tłumu turystów

Syros jest grecką wyspą, którą docenią miłośnicy pięknych widoków. Są tu bardzo ładne krajobrazy. Jakby tego było mało, to nie jest to miejsce nadmiernie oblegane przez turystów. To oznacza, że można tu liczyć na względnie spokojny wypoczynek.

Znajdujące się tu plaże graniczą z turkusową wodą morską. Brzmi nieźle, prawda? Do tego wypoczynek w tym miejscu można odbyć za półdarmo. Co w tym celu trzeba zrobić?

Darmowe wakacje na Syros w zamian za wolontariat

Grecka wyspa Soros ma ciekawą propozycję, którą docenią przede wszystkim miłośnicy zwierząt. Znajdujące się tam schronisko dla zwierząt poszukuje wolontariuszy, którzy zaopiekują się przebywającymi w placówce kotami. Zadanie nie jest trudne i do obowiązków chętnych osób mają należeć: karmienie, zabawianie czy podawanie leków.

Schronisko oczekuje pracy w formie wolontariatu co najmniej przez 25 godzin tygodniowo (po 5 godzin przez 5 dni). W zamian oferowane jest darmowe wyżywienie oraz nocleg.

Wśród dodatkowych warunków, które stawia placówka, jest ukończone minimum 18 lat czy chęć spędzenia na wyspie co najmniej jednego miesiąca. W ten oto sposób można sobie zorganizować "darmowe" wakacje na zjawiskowym Syros.

Polacy obrali nowy kierunek na wakacje

Tegoroczne wakacje pokazały, że Chorwacja i część innych krajów na południu Europy, nie jest już tak częstym kierunkiem udawania się Polaków na urlop w te regiony. W tym roku spora część rodaków postawiła na wypoczynek w Turcji. Zdecydowało się na to ponad 700 tys. mieszkańców naszego kraju, a lato nadal trwa i pewnie do jego zakończenia liczba ta przekroczy milion.