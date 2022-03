Spis treści: 01 "Odwilż" - nowy polski serial w HBO Max

Serialowe premiery kwietnia. Nowości w HBO Max

Nowe sezony seriali w HBO Max

"Odwilż" - nowy polski serial w HBO Max

Wydarzeniem miesiąca w HBO Max będzie pierwszy polski serial platformy - "Odwilż". "W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja (w tej roli Katarzyna Wajda), trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną". Serial wyreżyserował Xawery Żuławski według scenariusza autorstwa Marty Szymanek. Pierwsze dwa odcinki w HBO Max od 1 kwietnia.

Serialowe premiery kwietnia. Nowości w HBO Max

Informator

Akcja kolejnego serialu, który ma premierę w HBO Max rozgrywa się w 1985 roku w Budapeszcie. 20-letni Geri rozpoczyna kolejny rok studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym. Dołącza do reformatorskiej grupy, której przewodzi Szava. Geri jednakże skrywa tajemnicę - został zwerbowany przez komunistyczną bezpiekę. Premiera serialu "Informator" 1 kwietnia.

Głodni razem

Widzowie zostaną zabrani w podróż przez Czechy, aby odkryć wiele ciekawych zakątków, kulinarnych i nie tylko. Przewodnikiem będzie Lukáš Hejlík, najbardziej wpływowy smakosz w Czechach oraz jego 14-letnia córka Klara. Premiera programu także 1 kwietnia.

Prawdziwa gwiazda

To muzyczne show HBO Max, w którym ma zostać wyłoniona kolejna muzyczna gwiazda Rumunii. Program zabiera widzów za kulisy przemysłu muzycznego i zdradza, co jest potrzebne, aby dotrzeć na sam szczyt. Premiera 1 kwietnia.

Tokyo Vice

To nowy serial Max Original luźno inspirowany reportażem amerykańskiego dziennikarza Jake'a Adelsteina. Akcja rozgrywa się w Tokio pod koniec lat 90., gdzie nic i nikt nie jest naprawdę tym, kim się wydaje. Premiera w HBO Max 8 kwietnia.

Cisza

W tym serialu detektyw, reporter i żona polityka zostają wciągnięci w handel nieletnimi ludźmi w Europie Wschodniej. Odkrywają sieć, która w niewygodny sposób powiązana jest z najwyższymi szczeblami władzy. Premiera 12 kwietnia w HBO Max.

Dziecko

Ta produkcja HBO to mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, manipulujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror. Kiedy kobieta odkrywa prawdziwą naturę swojego dziecka, podejmuje coraz bardziej desperackie próby pozbycia się go. Ona nie chce dziecka, ale dziecko zdecydowanie jej pragnie. Premiera 25 kwietnia w HBO Max.

Miasto jest nasze

To miniserial HBO stworzony i wyprodukowany przez George’a Pelecanosa i Davida Simona. Powstał na postawie książki Justina Fentona, reportera Baltimore Sun i pokazuje wzloty oraz upadki jednostki specjalnej Departamentu Policji Baltimore. Premiera 26 kwietnia.

Nowe sezony seriali w HBO Max

Wellington Paranormal (sezon 4)

W kwietniu widzowie HBO Max będą mogli także zobaczyć czwarty sezon serialu o policyjnej jednostce paranormalnej Wellington, która powstała kiedy funkcjonariusze Minogue i O'Leary niechcący sprowadzili młodą kobietę opętaną przez demona. Premiera 1 kwietnia.

Tę produkcję znają już widzowie HBO GO. Teraz, w HBO Max, wraca drugi sezon przepełnionego czarnym humorem serialu o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. W roli głównej występuje wyróżniona za swoją rolę nominacją do Emmy Kaley Cuoco. Premiera nowego sezonu 22 kwietnia.

To trzeci sezon nagradzanej serialowej czarnej komedii HBO z Billem Haderem w roli głównej o perypetiach niskobudżetowego płatnego zabójcy, który niespodziewanie rozpoczyna przygodę z aktorstwem w Los Angeles. Premiera 25 kwietnia w HBO Max.

Stworzona do miłości (sezon 2)

Na mały ekran wraca serial o Hazel Green, której mąż - Byron Gogol, miliarder, prezes spółki specjalizującej się w nowych technologiach - oświadczył, że wszczepił do ich mózgów chipy. Historia na podstawie książki autorstwa Alissy Nutting. Premiera 28 kwietnia w HBO Max.





Noughts + Crosses (sezon 2)

To drugi sezon historii dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność. Premiera 29 kwietnia.

Gentleman Jack (sezon 2)

To serial opowiadający historię charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu. Premiera w kwietniu w HBO Max.

A Black Lady Sketch Show III

To trzeci sezon składającego się ze skeczów serialu komediowego produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet. Premiera w HBO Max w kwietniu.