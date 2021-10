Hotel dla ludzi o stalowych nerwach. Przedziwna konstrukcja w Andach

Okolica, w której znajduje się niezwykły hotel na skale, jest bogata w różne atrakcje turystyczne. Poza wspomnianymi już ruinami Machu Picchu możemy tutaj wspinać się po tzw. via ferratach, czyli "żelaznych drogach", które są szlakami turystycznymi o charakterze wspinaczkowym wyposażonymi w stalową linę do asekuracji.

Jeden ze szlaków via ferrata prowadzi właśnie prosto do naszego hotelu kapsułowego. Nature Vive Skylodge - tak się nazywa ten ośrodek, którego przedziwna konstrukcja jest dosłownie przyczepiona do góry.

Reklama

Jak mówią sami goście "skalnego resortu":

Pobyt w hotelu sprawił, że poczuliśmy się naprawdę blisko gwiazd i księżyca. Wytworzyło to niesamowitą kosmiczną atmosferę.

Nie jesteśmy zaskoczeni takimi opiniami turystów. Sam kształt noclegowych kapsuł przypomina jakąś futurystyczną konstrukcję lub wręcz statek UFO.

Nature Vive Skylodge oferuje swoim gościom także prawdziwe przysmaki kuchni peruwiańskiej, których możemy skosztować, relaksując się przy widoku na Andy z wysokości kilkuset metrów nad dnem górskiej doliny.

Ile kosztuje pobyt w tak niesamowitym i nietypowym hotelu? Niestety, nie jest to tania atrakcja. Za wspinaczkę do hotelu po szlaku via ferrata i za nocleg zapłacimy łącznie ponad 1500 złotych. Chociaż cena jest zaskakująca, to dla prawdziwych fanów górskich doznań nie będzie zapewne stanowiła większego problemu.

Przeczytaj też:



Salina Turda. Zadziwiająca kopalnia w Rumunii



Prawdziwy rekordzista przy polskiej granicy. Najdłuższy most wiszący będzie w Czechach



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Polacy za granicą”: To najstarszy tego typu market na Ibizie. Co tam można znaleźć? Polsat Play