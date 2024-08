IKEA planuje... wirtualny pchli targ. Allegro i OLX mają kłopoty

Jak podaje Financial Times, platforma Ikea Preowned jest obecnie testowana w Madrycie i Oslo. Strona działa w podobny sposób jak Vinted czy OLX: użytkownicy wprowadzają swój produkt, przesyłają własne zdjęcia i ustalają cenę sprzedaży. Następnie kupujący odbierają meble bezpośrednio od sprzedawców, którzy mają możliwość otrzymania pieniędzy lub vouchera Ikea z 15% bonusem.

IKEA udostępnia swoim klientom wirtualny pchli targ

Ponieważ platforma dotyczy wyłącznie mebli firmy, sztuczna inteligencja Ikea Preowned może wykryć przesłane zdjęcia i dodać oryginalne zdjęcia i wymiary produktów, dzięki czemu potencjalni nabywcy mogą zobaczyć zarówno oficjalne zdjęcia producenta, jak i te bezpośrednio od sprzedawcy.

W przeciwieństwie do podobnych platform sprzedaży, Ikea obecnie nie pobiera opłat za wystawianie swoich produktów, ale wygląda na to, że może się to zmienić. Jesper Brodin, dyrektor generalny Ingka Group, spółki-matki Ikei, powiedział, że firma może w przyszłości pobierać "symboliczną, skromną opłatę" . Według niego Ikea Preowned będzie testowana w obu miastach do końca roku, a celem firmy jest wdrożenie platformy kupna i sprzedaży na całym świecie.

To było moje marzenie od jakiegoś czasu. Jesteśmy w takim miejscu w Ikei, gdzie możemy robić bardziej zaawansowane i fajne rzeczy mówił w wywiadzie dla Financial Times.