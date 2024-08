Spis treści: 01 Najlepsze lotnisko świata?

02 Wyjątkowy port lotniczy

03 Przepis na sukces? Dwa składniki

Najlepsze lotnisko świata?

Najlepszy wcale nie musi oznaczać największy. Doskonale wiemy, że w kategorii największego ruchu pasażerskiego na lotnisku od lat rządzi port lotniczy w Atlancie. O największym lotnisku świata rozpisywałem się jakiś czas temu, ale to nie to miejsce można uznać za najlepsze lotnisko na Ziemi. Bo w grę wchodzą zupełnie inne czynniki.

Najważniejszym jest oczywiście siatka połączeń. To możliwość bezpośredniej podróży do wielu miejsc na świecie definiuje najlepsze porty lotnicze, które są swego rodzaju oknami na świat. Biorąc pod uwagę taką kategorię, najlepszym lotniskiem świata jest port lotniczy w Stambule - tak wynika z najnowszego raportu Cirium - firmy zajmującej się analizą ruchu lotniczego na świecie.

Wyjątkowy port lotniczy

To dość niecodzienna sytuacja, bo lotnisko w największym mieście Turcji jest relatywnie nowe - zostało otwarte w 2018 roku i już dziś jest największym tego rodzaju obiektem na naszym kontynencie, górując nad brytyjskim Heathrow, portami w Paryżu czy Niemczech. Duża liczba obsługiwanych pasażerów to jednak nie wszystko - ten port może poszczycić się największą liczbą bezpośrednich połączeń.

Obecnie jest ich aż 309 - spośród tylu kierunków mogą wybierać pasażerowie. Najwięcej z nich obsługuje gigant branży, czyli linie Turkish Airlines, które docierają do największej liczby państw spośród wszystkich graczy na rynku. Z lotniska w Stambule polecimy praktycznie wszędzie. Otworem stoją miasta w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy obydwu Amerykach. Od Bogoty po Tokio, od Warszawy po Mogadisz - wybór jest ogromny.

Przepis na sukces? Dwa składniki

Dlaczego akurat turecki port lotniczy cieszy się tak dużą liczbą połączeń? Powody są dwa, a jednym z najważniejszych jest bezsprzecznie strategiczne położenie lotniska. Znajduje się w kluczowym miejscu, bo na styku Azji i Europy. To idealny węzeł przesiadkowy, który pozwala Europejczykom na udanie się do dalekiej Azji i w drugą stronę, czyli loty z wielu państw na wschodzie do Europy czy Ameryki Północnej.

Drugim czynnikiem jest obecność takich, a nie innych linii lotniczych. Port w Stambule to główny hub Turkish Airlines, jednego z największych przewoźników pasażerskich na świecie. Oferta linii jest duża, nieustannie się rozwija, a sam przewoźnik cieszy się dużą renomą. To przepis na murowany sukces.