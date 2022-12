Ile potrzeba lampek LED na choinkę o wysokości 180 cm? Prosty wzór

Jakie lampki kupić na choinkę?

Istnieje kilka parametrów, które dobrze jest wziąć pod uwagę przy zakupie światełek choinkowych. Podstawowym jest ich przeznaczenie - lampki choinkowe zaaranżowane na balkonie czy w ogrodzie potrzebują specjalnego zabezpieczenia przed niesprzyjającymi warunkami (szczelność minimum IP44). Na opakowaniu znaleźć można informację, czy dany typ lampek nadaje się do użytku zewnętrznego.

Zwykłe czy LED? To, jakie lampki kupić na choinkę, zależy od priorytetów i możliwości finansowych. Diody są zdecydowanie droższe, ale zdobywają coraz większą popularność dzięki bezkonkurencyjnej trwałości oraz energooszczędności. Dostępne są również w wariancie z programatorem, który umożliwia regulację poziomu jasności czy włączanie specjalnych efektów, np. mrugania.

Zanim przejdziemy do kluczowego pytania "ile lampek na choinkę o wysokości 150 cm, a ile na wyższą?", przyjrzyjmy się jeszcze kwestii barw lampek.

Ciepłe światełka choinkowe są uważane za bardziej tradycyjne i doskonale pasują do naturalnych ozdób z drewna czy słomy. Zimne lampki na choinkę z kolei lepiej podkreślają różnorodne kolory bombek, a ponadto są polecane również do nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. Trzeci wariant to światełka kolorowe, które dodają wnętrzom optymistycznego charakteru, ale z drugiej strony utrudniają zachowanie spójnej kolorystyki drzewka.

Ile lampek na choinkę o wysokości 100 cm?

Wygląd choinki zależy nie tylko od barwy światełek, ale także od ich zagęszczenia. Jeśli lampek będzie za mało, w ciemności drzewko będzie prezentować się smutno. Nadmiar również jest niewskazany, gdyż długi kabel utrudnia ubieranie choinki.

Nie wiesz, ile kupić lampek? Pomnóż jej wysokość (w cm) przez liczbę Pi. Na choinkę o wysokości 100 cm zazwyczaj poleca się sznur z 300 światełkami LED. Taka liczba pozwala opleść cały pień i ładnie podkreślić kształt drzewka.

Ile lampek na choinkę o wysokości 150 cm?

Na drzewko o wysokości 1,5 metra potrzeba już ok. 450 diod. Warto dodać, że zimne światło jest bardziej intensywne, więc wybór białych lampek choinkowych pozwala zminimalizować zakupy.

Z drugiej strony, kto preferuje maksymalistyczny wystrój i bogatą iluminację, może pozwolić sobie na więcej fantazji i zainwestować w dłuższy sznur. To dobre rozwiązanie zwłaszcza w przypadku gęstych i szerokich iglaków.

Ile lampek na choinkę o wysokości 180 cm?

Analogicznie, na drzewko o popularnej wysokości 180 cm potrzeba 600 lampek, przy 2 metrach wymaganych jest 800 światełek, a choinkę o wysokości 240-250 cm warto już opleść 1000 diod.

Nie bez znaczenia jest też fakt, jak gęsto rozmieszczone są lampki na sznurze. Kompaktowe jednobarwne światełka bywają drobniejsze, ale ułożone są jedno za drugim. W tym przypadku na choinkę o wysokości 180 cm warto kupić zestaw z 750 lampkami.

Zdjęcie Jakie wybrać światełka na choinkę?

Większość producentów lampek choinkowych typu LED zakłada dziś możliwość łączenia pojedynczych zestawów w dłuższe łańcuchy.

Dobrze jest więc zwrócić uwagę, czy dany kabel ma na końcu przedłużkę, którą można będzie wpiąć w dalszy zestaw światełek. To rozwiązanie jest optymalne dla osób, które mają już lampki choinkowe, ale zdecydują się w tym roku na znacznie większe drzewko.