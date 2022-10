Na skutek inwazji Rosji na Ukrainę do fatalnego wpływu spalania paliw kopalnych na środowisko naturalne, w tym jakość powietrza atmosferycznego, trzeba jeszcze dołożyć problemy z ich dostawami i stale rosnące ceny.



Sprawia to, że coraz więcej osób zaczyna interesować się bardziej ekologicznymi i jak się okazuje atrakcyjniejszymi cenowo rozwiązaniami, jak instalacje fotowoltaiczne połączone z pompami ciepła czy kotłami sonicznymi.

Te pierwsze są już dobrze znane. Kocioł soniczny, wynalazek z patentem polskiego ogrodnika z Kalisza, Andrzeja Walczaka, dopiero zyskuje na popularności. Interesuje się nim wiele zagranicznych firm.

Reklama

Co to jest kocioł soniczny i jak działa?

Kocioł soniczny to urządzenie grzewcze, które nadaje się do ogrzewania zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i dużych powierzchni przemysłowych, oparte o przewodność elektrolitu i podciśnieniowe zjawisko generowania pary. Woda na skutek podgrzania grzałkami sonicznymi w dolnej części pionowego wymiennika ciepła ulega przemianie w parę wodną, która unosi się do góry, oddaje ciepło i ponownie skrapla się, spływając na grzałki, gdzie proces się powtarza.



Proces zachodzi szybko, niemal bezgłośnie i przy stosunkowo małym zużyciu energii, w efekcie czego uzyskujemy rozwiązanie kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym czy mieszanym. Kocioł soniczny Walczaka wyróżnia innowacyjna konstrukcja wymiennika wykonanego z tzw. Rur Walczaka, czyli rur o przekroju gwiazdy sześcioramiennej, który zapewnia dużą powierzchnię wymiany ciepła, bez ograniczenia efektu przemiany pary w ciecz.

Czym kocioł soniczny różni się od pompy ciepła?

Zarówno pompa ciepła, jak i kocioł soniczny, działają w oparciu o podgrzanie czynnika grzewczego, ale różnią się sposobem uzyskania energii i samym procesem podgrzewania.



Ta pierwsza uzyskuje niezbędną energię w dużej mierze ze środowiska (woda, powietrze, ciepło gruntu), przy wydajnych rozwiązaniach nawet 75 proc. energii, wykorzystując część energii elektrycznej, a kocioł soniczny opiera się w całości o energię elektryczną - w obu przypadkach najlepszym "przyjacielem" użytkownika jest jednak instalacja fotowoltaiczna.



Ile kosztuje kocioł soniczny?

Zakup kotła sonicznego to spory wydatek, w zależności od mocy od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale jednorazowy - nawet na kilkadziesiąt lat. Co więcej, w połączeniu z odpowiednią instalacją fotowoltaiczną, możemy liczyć na szybki zwrot inwestycji i niemal darmowe ogrzewanie budynków.