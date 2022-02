YouTube stał się jedną z popularniejszych platform do słuchania muzyki. Wysoka jakość audio, teledyski oraz teksty piosenek - wszystko w jednym miejscu. Dodatkowym atutem tego odtwarzacza jest dostęp do utworów, których nie ma w innych serwisach jak np. Spotify. Jak pobrać muzykę z YouTube i cieszyć się ulubionymi utworami offline?

Pobranie muzyki z YouTube a legalność

Zanim rozpoczniemy pobieranie warto upewnić się, czy ściąganie muzyki z YouTube jest legalne w naszym kraju. Odpowiedź znajdziemy w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Artykuł 23. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wynika z tego, że legalnym jest pobieranie materiałów bez wiedzy twórcy. Dozwolone jest również rozpowszechnianie utworów w małym gronie odbiorców - dla rodziny lub znajomych.

Nielegalne natomiast jest pobieranie utworów i wykorzystywanie ich w celach zarobkowych. Wówczas konieczne jest ustalenie wynagrodzenie z twórcą lub z organizacją odpowiedzialną za prawa autorskie. W Polsce licencje na rozpowszechnianie muzyki można otrzymać od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Jak ściągnąć muzykę z YouTube?

W Internecie znajduje się dużo stron do pozyskania gotowych plików audio z YouTube. Korzystanie z pobierania w przeglądarce sprawdza się w momencie, w którym zależy nam na szybkim zdobyciu małej ilości plików.

Do ściągnięcia muzyki z YouTube możemy skorzystać ze strony:

flvto.biz,

mp3y.download,

x2download.com,

y2meta.com.

Każda z wymienionych stron działa podobnie. Na stronie głównej wklejamy w okienko link do filmiku z YouTube i klikamy "Pobierz" / "Download". Po kilku sekundach otrzymujemy gotowy plik mp3, który możemy zapisać na naszym komputerze.

Na niektórych portalach dostępna jest opcja samodzielnego wyboru formatu pobieranych danych. Dzięki temu możemy otrzymać nie tylko utwór, ale również cały teledysk.

Jak ściągnąć muzykę z YouTube na komputer

Jak już wspominaliśmy, przeglądarkowe programy są dobre do pojedynczych utworów. Przy większej ilości dokumentów sprawdzą się gotowe aplikacje do zainstalowania na komputerze. Z ich pomocą możemy w krótkiej chwili zaopatrzyć się w całe albumy ulubionych zespołów.

Wśród aplikacji znajdziemy:

MP3Studio YouTube Downloader,

iTubeGo,

YTD Video Downloader,

By Click Downloader,

Any Video Conventer.

Obsługa programu na komputerze jest podobna do wersji przeglądarkowej. Wklejamy link w wyznaczonym do tego okienku i klikamy pobieranie. W porównaniu do stron internetowych, w wymienionych narzędziach możemy wprowadzić adresy gotowych playlist z YouTube. Wtenczas rozpocznie się ściąganie wszystkich utworów dostępnych w danym katalogu. Wszystkie otrzymane przez nas nagrania dostępne będą z poziomu wbudowanej biblioteki.

Jak ściągnąć muzykę z YouTube na telefon?

Co jeśli wolimy ściągnąć muzykę z YouTube na telefon? Możemy posłużyć się stronami w przeglądarce lub aplikacjami mobilnymi. Nie znajdziemy ich w Google Play oraz w App Store ze względu na prawa autorskie. W niektórych krajach pobieranie muzyki przez zewnętrzne źródła jest nielegalne.

Najlepszym i w pełni legalnym sposobem na pozyskanie utworów na telefon jest posiadanie YouTube Music Premium. Dzięki tej usłudze otrzymujemy wbudowaną opcję zapisywania kawałków muzycznych i uruchamiania ich w trybie offline. Usługa YouTube Premium jest płatna i kosztuje 23,99 zł miesięcznie.

Na telefonach komórkowych możemy skorzystać z darmowych zewnętrznych aplikacji takich jak:

AT Player,

NewPipe,

4K Video Downloader.

Przy każdym nagraniu dostępny jest przycisk do pobierania. Pozwala on zapisać nasze ulubione utwory z bibliotece offline, dostępnej w aplikacji. Nie ma możliwości na przeniesienie plików na pamięć naszego telefonu. Dodatkowo wymienione aplikacje posiadają możliwość odtwarzania filmików w tle lub przy zablokowanym ekranie. Jest to dobra alternatywa dla klasycznego YouTube'a w telefonie.

