WhatsApp uważany jest za jeden z najczęściej używanych komunikatorów na świecie. Według statystyk z 2021 roku z aplikacji korzysta ponad 2 miliardy osób. Sprawdźmy, jak zainstalować WhatsApp na smartfonie i dołączyć do tego licznego grona użytkowników.

WhatsApp - co to jest?

WhatsApp jest komunikatorem internetowym, umożliwiającym kontakt z innymi ludźmi wewnątrz aplikacji. Jest to również miejsce, w którym dobrze sprawdzają się grupowe konwersacje. Dzięki temu w łatwy sposób możemy komunikować się z kilkoma współpracownikami, uczniami czy przyjaciółmi jednocześnie. Jak większość komunikatorów, posiada wbudowane emotikony i możliwość przesyłania plików. A to nie wszystkie funkcje , które ma do zaoferowania.

Jedną z najważniejszych cech WhatsApp jest możliwość wykonywania połączeń telefonicznych i połączeń wideo. Szczególnie ważne jest to w trakcie pobytu za granicą. Nie musimy martwić się o opłaty z tytułu roamingu. Wystarczy dostęp do sieci (np. hotelowe Wi-Fi).

To, czym najbardziej konkuruje WhatsApp z Messengerem jest brak konieczności posiadania innych, zewnętrznych kont. Messenger wymusza na nas posiadanie profilu na Facebooku. WhatsApp wymaga od nas wyłącznie numeru telefonu komórkowego.

Jak zainstalować WhatsApp na smartfonie

Aplikacja WhatsApp dostępna jest na wszystkich systemach operacyjnych - włącznie z Symbianem oraz BlackBerry OS. W tych dwóch przypadkach od 2017 roku aplikacja nie jest wspierana. Mogą więc występować błędy i braki dostępów do niektórych opcji.

W przypadku systemu Android oraz iOS instalacja aplikacji jest do siebie mocno zbliżona. Na samym początku musimy dostać się do wbudowanego w telefon sklepu - Google Play lub Apple Store. Wyszukujemy aplikację WhatsApp i wciskamy guzik "Zainstaluj". Po tym procesie komunikator jest już dostępny na naszym telefonie i możemy zająć się jego konfiguracją.

Jak założyć konto na WhatsApp

Po zainstalowaniu WhatsApp należy ją uruchomić celem utworzenia konta. Na ekranie naszego telefonu pojawi się "Regulamin" oraz "Polityka prywatności". Zapoznajemy się z nimi i potwierdzamy ich znajomość przyciskiem "Zaakceptuj i kontynuuj".

Wybieramy kraj, w którym przebywamy. Na podstawie tej informacji wprowadzony zostanie numer kierunkowy. Dalej wprowadzamy nasz numer komórkowy. Istotne, by wpisać go w standardzie międzynarodowym. Jest to standard w którym rozdzielamy numer na mniejsze części. Zamiast wpisać go jako "123456789", wpisujemy w formule "123 456 789".

Po wprowadzeniu swojego numeru wciskamy przycisk "Gotowe" lub "Dalej". Pojawi się komunikat o konieczności weryfikacji poprawności numeru. Przytrzymujemy palec na przycisku "OK". Zostanie wtedy wysłany na telefon sześciocyfrowy kod rejestracyjny w postaci wiadomości SMS. Wprowadzamy go w aplikacji. Jeśli wiadomość nie dotrze, korzystamy z przycisku "Wyślij SMS ponownie" lub "Zadzwoń do mnie". Druga funkcja pozwala na głosowe podanie przez automat ciągu cyfr rejestracyjnych.

Konfiguracja konta WhatsApp

Następnym krokiem jest konfiguracja naszego profilu. Nie jest ona obowiązkowa. Informacje podane w tym miejscu mają na celu pomóc innym użytkownikom w odnalezieniu naszej osoby. Wprowadzamy tam swoje imię i nazwisko. Jeśli chcemy, możemy również dołączyć zdjęcie profilowe. Następnie akceptujemy zmiany przez dotknięcie napisu "Dalej".

W tym etapie zezwalamy aplikacji WhatsApp na dostęp do naszych kontaktów i multimediów. Nie jest to obowiązkowe. Ma to na celu wyłącznie ułatwienie nam korzystania z komunikatora. W przypadku dostępu do kontaktów, WhatsApp automatycznie stworzy nam bazę do komunikacji. Dostęp do multimediów natomiast ma pomóc nam w szybszym odnalezieniu plików, które chcemy komuś wysłać.

Po wyrażeniu zgody na dostęp, konfiguracja WhatsApp w telefonie dobiega końca. Możemy zacząć korzystanie ze wszystkich funkcji!

Jak działa WhatsApp

Jeśli chcemy rozpocząć czat, musimy dotknąć ikonki wiadomości (jest podobna do ikonki SMS w telefonie). Wyszukujemy odbiorcę z listy kontaktów. Po wyborze osoby, pojawi się pole tekstowe, w którym możemy stworzyć naszą wiadomość. By dołączyć do wiadomości pliki, korzystamy z ikony spinacza lub plusika. Po stworzeniu całej treści, możemy ją wysłać za pomocą ikony przypominającej papierowy samolocik.

Jak założyć grupę na WhatsApp. W tym celu klikamy ponownie ikonkę czatu, a następnie opcję "Nowa grupa". Wyszukujemy z listy kontaktów wszystkich, którzy mają należeć do wspólnej konwersacji i zatwierdzamy listę przyciskiem "Dalej". Wprowadzamy temat grupy i na koniec potwierdzamy stworzenie grupy, wciskając odpowiednią ikonkę lub napis "Utwórz". Należy pamiętać, że grupa składać się może z maksymalnie 256 uczestników.

Wysyłanie wiadomości głosowych jest dostępne przez czat. Obok pola do wpisywania naszej wiadomości widnieje ikonka mikrofonu. Przytrzymujemy ją, aby nagrywać treść audio. Po zakończeniu puszczamy przycisk. Możemy w tym momencie odsłuchać jeszcze nagranie i je usunąć, bądź wysłać do odbiorcy.

W przypadku połączeń głosowych oraz połączeń wideo sprawa ma się nieco inaczej. Musimy przejść do zakładki "Połączenia", gdzie wciskamy ikonę słuchawki z plusikiem. Wyszukujemy naszego odbiorcę i wciskamy słuchawkę. Jeśli chcemy przeprowadzić rozmowę wideo, wybieramy ikonkę kamery.

