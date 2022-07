Spis treści: 01 Amazon Prime Day nie zadziała bez aktywnej subskrypcji Prime

Amazon Prime Day nie zadziała bez aktywnej subskrypcji Prime

Podczas przygotowań do zakupów, należy sprawdzić, czy subskrypcja Prime jest aktywna na naszym koncie. Bez niej po prostu nie wyświetlą nam się promocyjne oferty. Tych, którym włos jeży się na głowie na myśl o kolejnej usłudze abonamentowej, uspokajamy.

Amazon Prime oferuje darmowy miesiąc próbny, po którym można zrezygnować bez konsekwencji. Jeśli więc ktoś chciałby przetestować, czy to usługa dla niego, właśnie teraz nadszedł na to dobry moment. Gdyby przeszła próbę pozytywnie, jej koszt nie jest wysoki - to jedynie 49 zł przy opcji rocznej.

Na Amazon Prime Day może się przydać lista życzeń

Zakupy warto zacząć trochę wcześniej - na przykład poprzedniego dnia. Podczas festiwalu spodziewa się raczej, że korzystnych ofert będzie bardzo dużo i, niestety, to może przytłoczyć. Tu przyda nam się opcja listy życzeń, na którą możemy bez ograniczeń dodawać wypatrzone produkty, a następnie sprawdzić w wybranym momencie, czy ich cena się zmieniła. Warto też rozważyć, czy nie przypasuje nam produkt innej firmy - być może na ten konkretny przez nas upatrzony nie będzie promocji, ale na inny, spełniający te same funkcje, jak najbardziej.

Będą dwie fale obniżek na Amazon Prime Day. Regularnie odświeżaj stronę

Jeśli Amazon Prime Day w Polsce będzie odbywał się na takich samych zasadach jak za granicą, możemy spodziewać się dwóch fali obniżek. Pierwsza nastąpi 12.07.2022, druga kolejnego dnia, czyli 13.07.2020. W międzyczasie mogą też wystąpić inne wahania cen - sprawę warto obserwować i znaleźć najbardziej odpowiadającą nam ofertę.

Sprawdź ceny u konkurencji. Produkt może być tańszy w innym miejscu

Mobile Smartfon do 1000 zł. Ranking najlepszych telefonów budżetowych (lipiec 2022) Choć Amazon zachwala swój festiwal promocji, to nie dajmy się zwariować - nie ma gwarancji, że na stronie zostanie ukazana najniższa oferta w sieci, a tych warto poszukać również na innych witrynach.

Oszuści mogą wykorzystać Amazon Prime Day

W związku z tak dużym wydarzeniem i zainteresowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na strony, na jakie wchodzimy, i maile, które do nas przychodzą. Sprawdzajmy nadawców, z rozwagą klikajmy w linki, zwłaszcza jeśli temat odnosi się do płatności, patrzmy na język użyty w treści itp. Pod żadnym pozorem nie udostępniajmy nikomu swoich haseł. Warto wyposażyć się także w dobrego antywirusa, który w razie wypadku odnajdzie obce oprogramowanie na naszym komputerze.