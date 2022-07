Amazon Prime Day 2022 w Polsce. Kiedy jest i jak się przygotować na zakupy?

Spis treści: 01 Amazon Prime Day 2022 w Polsce. Kiedy będzie okazja na zakupy?

02 Jak się przygotować do Amazon Prime Day 2022?

03 Co daje subskrypcja Amazon Prime?

04 Abonament Amazon Prime. Jaka cena?

05 Jak polować na okazje podczas Amazon Prime Day 2022?

Amazon Prime Day 2022 w Polsce. Kiedy będzie okazja na zakupy?

Amazon Prime Day to coroczne wydarzenie, które swój początek miało w 2015 roku. Od tego czasu rok w rok, początkowo przez jeden, potem dwa dni, na początku wakacji Amazon organizuje wielką wyprzedaż na oferowane produkty, niezależnie od tego, czy bierzemy pod uwagę znane marki, czy małe, lokalne firmy.

Amazon Prime Day, czyli wyjątkowy festiwal okazji zadebiutuje w 2022 roku w Polsce.

Na promocje można będzie polować przez 48 godzin - 12 oraz 13 lipca.

Jak się przygotować do Amazon Prime Day 2022?

Jako że jest jeszcze trochę czasu, warto zainteresować się tym, co potrzebujesz do wzięcia udziału w Amazon Prime Day.

Przede wszystkim konieczne jest założenie konta na polskiej stronie Amazona.



Pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu swoich danych, aby nie wystąpiły żadne problemy związane z zakupami bądź dostawą.

Zaktualizuj dane i metodę płatności.



Pomocne może się też okazać wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w zakładce "Moje Konto". To właśnie tam możesz wskazać swoje zainteresowania, dzięki którym Amazon pomoże w zakupach, sugerując konkretne przecenione produkty.



Niezbędna będzie też subskrypcja Amazon Prime.

Co daje subskrypcja Amazon Prime?

W ramach abonamentu zostaje nam udostępniona szeroka baza filmów i seriali Amazon Prime Video, a także szybką, darmową dostawę ogromu produktów (która często wypada następnego dnia) bez minimalnej kwoty zamówienia.

Co więcej, co miesiąc dostajemy też darmowe gry na PC, dodatki do gier i subskrypcję wybranego przez nas kanału na Twitchu.

No i, co istotne, to właśnie dzięki Prime możemy wziąć udział w corocznym Amazon Prime Day.

Abonament Amazon Prime. Jaka cena?

Amazon Prime ma bardzo atrakcyjną cenę. Za rok użytkowania zapłacisz 49 złotych (to 4 zł miesięcznie w planie rocznym).

Inaczej przedstawia się plan miesięczny, bo za każdy miesiąc użytkowania zapłacisz 10,99 zł (czyli aż 131,8 zł za cały rok).

W podjęciu wyboru pomóc może darmowy 30-dniowy okres próbny. Subskrypcję można anulować w każdym momencie.

Platforma od razu przy wyborze Prime poprosi nas o podanie danych płatności, jednak nie rzutuje to potem na ewentualne ograniczenia z rezygnacją z abonamentu.

Jak polować na okazje podczas Amazon Prime Day 2022?

W dniach 12-13 lipca rozglądaj się za produktami wyróżnionymi specjalną etykietą "Okazja Prime Day".

Sprawdź też e-maila, jeśli wyraziłeś zgodę na personalizowane maile marketingowe.

Interesujące produkty warto namierzyć jakiś czas wcześniej, aby odjąć sobie nieco stresu w czasie trwania akcji, a jednocześnie być bardziej świadomym tego, czy rzeczywiście wybrana przez nas oferta jest warta naszej uwagi.