Spis treści: 01 Co znajdziemy w typowych "pokojach kapsułowych"

02 Hotele kapsułowe o wyższym standardzie

03 Hotel kapsułowy jako ratunek dla podróżnych?

Hotele kapsułowe są skierowane przede wszystkim do osób poszukujących jednodniowego pobytu, gdzie nie trzeba mieć wysokiego budżetu. Hotele umiejscowione są zazwyczaj przy głównych węzłach transportu w dużych miastach metropolitalnych.

Co znajdziemy w typowych "pokojach kapsułowych"

W każdej kapsule jest łóżko, które zajmuje najczęściej całą powierzchnię pomieszczenia, dodatkowo jest zainstalowana klimatyzacja, Wi-Fi, gniazdka elektryczne, zaś "pokój" oddzielony jest od korytarza specjalnymi drzwiami lub zasłoną. Pierwszy hotel kapsułowy powstał w Osace w 1979 roku, a teraz miejsca tego typu znajdziemy już na całym świecie. Koszt noclegu wynosi od 2000 do 5000 jenów za noc, jest to około 70-174 zł.

Reklama

Łazienki, prysznice, toalety są wspólne dla wszystkich gości. W hotelu ponadto mogą znajdować się także restauracje, pralnie, sale rozrywkowe, czy różnego rodzaju automaty.

Hotele kapsułowe o wyższym standardzie

Ciekawą propozycją jest hotel stworzony przez Nine Hours Capsule Hotel by Naruse Inokuma Architects, który znajduje się w Japonii. Hotel wygląda jak z filmów sci-fi lub też jak wnętrze statku kosmicznego. Tak będzie wyglądać mieszkaniowa przyszłość ludzkości? Być może.

Zdjęcie Hotele kapsułowe staną się w przyszłości codziennością? / Nacása & Partners/www.archdaily.com/930347/nine-hours-capsule-hotel-naruse-inokuma-architects / materiały prasowe

Trzeba przyznać, że w kapsułach jest stosunkowo sporo miejsca. Hotel podzielono na recepcję, korytarz, salon sanitarny oraz kapsuły. Jak zaznaczają właściciele obiektu, ich celem było stworzenie nowego standardu dla hoteli kapsułowych.

Kolejnym niezwykłym hotelem jest C ( Do-C) Ebisu firmy Schemata Architects. Firma odnowiła już istniejący, starszy hotel kapsułowy zmieniając wnętrze i otoczenie, lecz pozostawiła kapsuły w niezmienionej postaci. Właściciele kompleksu wybudowali sauny, które wyeliminowały konwencjonalne podejście do hoteli kapsułowych.

Zdjęcie Czy hotele kapsułowe mogą być komfortowe i luksusowe? / Nacasa & Partners/ www.archdaily.com/888022/do-c-ebisu-schemata-architects / materiały prasowe

Inną propozycją hotelu kapsułowego jest Small Hotell by CAPD. To co wyróżnia to miejsce to brak rezydenta i personelu. Znajdują się tu duże dwuosobowe łóżka, a kapsuły wykończone są drewnem, co sprawia, że są one "łagodniejsze w odbiorze". Dodatkowo oświetlenie LED funkcjonuje w równowadze z wykorzystanymi materiałami i kolorystyką kapsuły. Jedyną potencjalną wadą może być to, że są "zamykane" tylko na zasłonę.

Zdjęcie Nowy trend hoteli kapsułowych staje się coraz bardziej powszechny na świecie / Daisuke Shima/ www.archdaily.com/947036/small-hotel-capd / materiały prasowe

Hotel kapsułowy jako ratunek dla podróżnych?

Hotel tego typu może być doskonałym ratunkiem dla osób, które spóźniły się na ostatni pociąg, czy autobus, aby dojechać do domu. Kapsuły sprawdzają się także w przypadku nagłego przedłużenia pobytu lub urlopu w danym mieście. Są również ratunkiem dla osób, które przeholowały z imprezowaniem, a mają daleko do własnego domu.

Wydaje się, ze hotele kapsułowe są idealnym rozwiązaniem zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Ponadto takie miejsca stały się koniecznością w zatłoczonych japońskich miastach. Europejczycy są przyzwyczajeni do innych standardów i trudno jest nam sobie wyobrazić spędzenie nocy w "trumnie". Jednak ten sposób nocowania coraz bardziej rozpowszechnia się na świecie i staje się... atrakcyjny, właśnie za sprawą zajmowanej małej powierzchni, połączonej z wysokim standardem wnętrz.