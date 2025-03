Tim Hanson z Oregonu domaga się prawie 8 tysięcy dolarów odszkodowania, które mają pokryć rachunki weterynaryjne i koszty prawne. Jak wyjaśnił w rozmowie z lokalną stacją KTVB 7, swojego kota imieniem Kira adoptował w 2021 roku i od tamtej pory karmił go głównie surowym jedzeniem, wierząc w jego korzyści zdrowotne. I wszystko było w porządku aż do czasu, kiedy w styczniu 2024 roku kupił karmę marki Wild Coast Pet Food - surową formułę z kurczakiem oznaczoną jako "Boneless Free Range Chicken".

Na początku lutego zauważył, że jego kot przestał jeść - 5 lutego Kira trafiła do weterynarza, gdzie po kilku dniach potwierdzono zakażenie wirusem H5N1, znanym jako ptasia grypa. Kot był w tak złym stanie, że 9 lutego podjęto decyzję o jego eutanazji. Dopiero 1 marca, prawie miesiąc po tragicznych wydarzeniach, firma Wild Coast ogłosiła oficjalne wycofanie partii karmy. Wszystko to skłoniło mężczyznę do złożenia pozwu, którego producent jak dotąd nie skomentował w żaden sposób.