Murphy to ptak, który zyskał sławę na całym świecie, kiedy w 2023 roku próbował wysiadywać kamień. Aby nagrodzić jego naturalny instynkt, powierzono mu opiekę nad młodym rannym orłem, którym się zaopiekował i przywrócił do zdrowia.

Murphy przekroczył średnią długość życia bielika amerykańskiego, wynoszącą 25 lat, i zmarł w zeszłym tygodniu w World Bird Sanctuary w Valley Park w stanie Missouri jako 33-latek . Weterynarz stwierdził u niego uraz głowy, który był przyczyną zgonu, jednak nie możemy być pewni, jak do niego doszło.

Wykluty około 1992 roku, do sanktuarium przybył po raz pierwszy rok później ze złamaną nogą. Później złamał sobie skrzydło, co uniemożliwiło mu latanie oraz dalsze życie na wolności i spędził resztę czasu w sanktuarium.

Bielik stał się popularny w 2023 roku, kiedy zauważono, że wysiaduje kamień. Zrobił się agresywny do innych ptaków, które próbowały się zbliżyć, więc przeniesiono go do prywatnego wybiegu, gdzie później dostał pod opiekę rannego orła, którego następnie wypuszczono na wolność, kiedy wyzdrowiał. Murphy tak dobrze sprawował się jako ojciec, że powierzono mu kolejnego orła, mającego wyjść na wolność tego lata.