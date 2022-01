Urodzony w Szwecji artysta jest jednym z najbardziej cenionych hiperrealistycznych malarzy na świecie. Swoje dzieła tworzy na płótnach, używając farb akrylowych oraz olejnych. Tym sposobem stworzył setki imponujących prac.

Najwięcej z nich przedstawia pejzaże i martwą naturę. W kolekcji znajdują się również malowidła ukazujące obszary miejskie, samochody, zwierzęta, klocki LEGO czy kobiece postacie, w tym także pozujące nago.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Johannesa Wessmarka, urodził się on w 1962 roku w Karlstad - mieście położonym na południu Szwecji. Dorastał w wielodzietnej rodzinie, w której zawsze coś się działo i często spędzano czas aktywnie. Był bardzo szczęśliwy, choć osobiście preferował spokój i ciszę.

Już wtedy wiele malował i rysował, a jego prace charakteryzowały się większą liczbą szczegółów od dzieł rówieśników. W pewnym momencie otrzymał od matki książkę "The Boy Who Painted the World", czyli w dosłownym tłumaczeniu "Chłopiec, który pomalował świat", opowiadającą o pewnym chłopcu, który w każdej wolnej chwili rysował, marząc jednocześnie o zostaniu słynnym artystą.

Wspomniana pozycja pchnęła go we właściwym kierunku. Natomiast o jego skłonnościach do sztuki świadczy również pewna inna historia z dzieciństwa. Gdy Szwed miał zaledwie 10 lat, rodzice pozwolili mu i bratu wybrać po jednej dowolnej płycie muzycznej ze sklepu. Brat sięgnął po popularnego artystę rock and rolla, natomiast Johannes po symfonię Ludwiga van Beethovena.

Dzisiaj Johannes Wessmark jest jednym najwybitniejszych hiperrealistycznych malarzy na świecie. Zasłynął on przede wszystkim z niezwykłego malarstwa figuratywnego przedstawiającego kobiety zanurzone w wodzie. Nie trzeba podkreślać, jak wybitnie trudne do namalowania są jego dzieła. Wystarczy na nie spojrzeć...

