Każdy marzy, im się udało. Miesiąc podróży po świecie za darmo

Miesiąc w podróży to niezwykłe doświadczenie, co potwierdzi każdy, komu udało się coś takiego zrealizować, niezależnie czy to po Polsce, po Europie, czy po całym świecie. 7 par, które wygrały konkurs zorganizowany przez portal Kiwi.com, wybrane przez siebie cztery tygodnie spędzi w podróży po świecie. Dostaną na ten cel 10 tysięcy Euro. Jeśli uda im się coś zaoszczędzić, będą mogli zachować dla siebie.

Wakacje za darmo. Gdzie jest haczyk?

Spośród 1,2 tysiąca kandydatów z całego świata wyłoniono 7 duetów: z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii. Z Polski udało się to 25-letniemu Cezaremu, który będzie podróżował ze swoją drugą połówką ze Słowacji. Oboje uwielbiają spędzać czas na wyjazdach i prowadzą wspólnie profil na Instagramie.

W podróży będą musieli się zmierzyć z zadaniami i wyzwaniami przygotowanymi przez organizatorów konkursu oraz relacjonować je (i najlepsze travel hacki) w mediach społecznościowych. Jakie to będą wyzwania?

Organizatorzy wymieniają m.in. podróż w oparciu o rezerwację kilku najtańszych lotów do dowolnego miejsca, znalezienie planu podróży z 24-godzinnym postojem w przypadkowym/dowolnym mieście i udział w jak największej liczbie lokalnych atrakcji, czy podróżowanie przez wiele dni jedynie z bagażem podręcznym, korzystając ze sprytnych hacków dotyczących pakowania.

Podróżowanie, praca i bycie influencerem

Łączenie pracy z podróżami to marzenie wielu osób, a możliwość pracy zdalnej w dużym stopniu to umożliwia. A wiele osób przyznaje, ze poznawanie nowych miejsc pozwala rozładować stres, zachować energię do pracy. Są po prostu szczęśliwsi.

Wiele osób podróżowanie relacjonuje w sieci, na blogach lub w mediach społecznościowych. Tym, którzy mają pomysł i są wytrwali, z czasem udaje się zdobyć followersów i zacząć zarabiać jako influencerzy.



Badania przeprowadzane wśród osób z pokolenia Z pokazują, że jedną z wymarzonych ścieżek zawodowych jest zostanie influencerem, youtuberem lub tiktokerem. W Wielkiej Brytanii znalazły się one odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. W Polsce nastolatkowie nie odbiegają od globalnych trendów. Być może ten wyjazd otworzy przed wygranymi nowe ścieżki zawodowe.