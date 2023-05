Ofiary mediów społecznościowych. Jest ich więcej

To właśnie dlatego, pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala, mózg dziewczynki doznał nieodwracalnych uszkodzeń, co skłoniło rodzinę do podjęcia decyzji o zaprzestaniu podtrzymywania życia.

I wiele wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości przed podobną staną kolejne, bo jak możemy dowiedzieć się z niedawnego raportu Narodowego Instytutu ds. Narkomanii (NIDA), coraz więcej młodych osób przyznaje się do eksperymentowania z wąchaniem farby i innych substancji.

Doświadczona tragiczną śmiercią, rodzina Esry postanowiła zaangażować się w podnoszenie świadomości na temat "chromowania" i walczyć o lepszą przyszłość dla innych dzieci:

Chcemy pomóc innym dzieciom nie wpaść w głupią pułapkę robienia tej głupiej rzeczy. Nie ma wątpliwości, że będzie to nasza krucjata mówi ojciec dziewczynki.

Jak dodaje, szczególnie niepokojący jest fakt, że większość osób, które nadal angażują się w tę niebezpieczną praktykę, ma mniej niż 18 lat. W związku z tym apeluje o intensyfikację wysiłków na rzecz edukacji dzieci na temat niebezpieczeństw tego trendu i jego potencjalnie śmiertelnych skutków, a także włączenie szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej do swoich programów nauczania, ponieważ szybkie podjęcie działań w nagłych wypadkach może być kwestią życia i śmierci.

Co ciekawe, w związku z wysiłkami rodziny, swoje zaangażowanie w sprawę pokazują też sklepy, które podejmują natychmiastowe działania, np. umieszczając dezodoranty w szklanych gablotach i ograniczając nastolatkom łatwy dostęp do potencjalnie śmiercionośnych substancji.