Kaktus Towers - ukłon w stronę nowoczesnego miasta

Jak przekonują projektanci, to jednak nie wszystko, bo Kaktus Towers są ich zdaniem jak "miejska IKEA". Każdy poziom jest skręcony wokół własnej osi, co nie tylko zapewnia mieszkańcom niezakłócony widok, ale jest też kreatywnym i ekonomicznym podejściem do budowy, które maksymalizuje przestrzeń użytkową.

Co jednak ciekawe, w odróżnieniu od wielu podobnych konstrukcji, w których ogromnych luksusowych apartamentach zamieszkać mogą tylko najbogatsi, Kaktus Towers mieszczą niedrogi hotel i małe mieszkania. W budynkach znajdzie się łącznie 495 mikroapartamentów o powierzchni 33 lub 52 m2 z panoramicznym widokiem na dzielnicę Vesterbro, centrum Kopenhagi i nabrzeże.

Mieszkanie do spania, budynek do mieszkania

Bjarke Ingels Group (BIG) realizuje tu bowiem unikalne podejście do mieszkania, budujące poczucie wspólnoty, które widoczne jest w motto projektu, tzn. "Śpij w mieszkaniu, mieszkaj w budynku". Tym samym mieszkaniom towarzyszą udogodnienia mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, takie jak wielopoziomowe obszary wspólne, kuchnie na świeżym powietrzu i miejsca do grillowania, pralnie, kawiarnie, centra fitness i sale imprezowe.



Na poziomie podium znajdzie się także tętniący życiem plac biznesowy, będący węzłem komunikacyjnym dla osób dojeżdżających do pracy z pobliskiej stacji kolejowej Dybbølsbro. Zakończenie inwestycji zaplanowano na październik tego roku i wiele wskazuje, że uda się dotrzymać tego terminu - fotograf Rasmus Hjortshøj wykonał niedawno wspaniałe zdjęcia prawie ukończonych wież, prezentując ich przyciągające wzrok kanciaste formy na tle błękitnego nieba.