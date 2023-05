Zmiana nazwy Kaliningrad na Królewiec odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Po decyzji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej (KSNG) zalecane jest już używanie wyłącznie polskiej nazwy. Stosunkowo szybko zareagowało na tę decyzję Google, zmieniając nazwę na swoich mapach.

Jak się okazuję, historyczna nazwa spodobała się nie tylko Polakom i Czechom (pamiętacie memy o Královcu?), ale także Litwinom.

Czy Litwa też zmieni nazwę Kaliningradu?

Po tym, jak Polska przywróciła historyczną nazwę Królewiec (lit. Karaliaučius), posłowie Sejmu Vilius Semeška i Paulė Kuzmickienė zwrócili się do Państwowej Komisji Języka Litewskiego (VLKK) o zmianę nazwy Kaliningradu na Karaliaučius także na Litwie, jak poinformował m.in. litewski portal lrt.

Według polityków nazwa zostałą nadana miastu po II wojnie światowej. Przewodnicząca Państwowej Komisji Języka Litewskiego Violeta Meiliūnaitė mówi, że historyczna nazwa miejscowości Karaliaučius została już zatwierdzona i nowa propozycja zostanie rozpatrzona.

― Opinia na razie jest neutralna, byliśmy zaskoczeni decyzją naszych kolegów z Polski, ale wydaje się to logiczne. Posłowie zwrócili się o rozpatrzenie tej sprawy, która zostanie rozpatrzona zgodnie z całym procesem. W rzeczywistości jest to tradycyjna nazwa historyczna, nazwa miejscowości, ustanowiona decyzją komisji w 1997 roku. Taka tradycyjna nazwa miejscowości istnieje, ale ma ona bardziej historyczne znaczenie. W tym przypadku chcą, aby to się urzeczywistniło w dzisiejszym kontekście - skomentował prezes VLKK dla LRT TELEVIZIJA.

Z decyzją nie zgadza się Dalia Kiseliūnaitė profesor Uniwersytetu w Kłajpedzie, która zajmuje się m.in. badaniem Prus Wschodnich. Przypomniała ona, że Litwa uważa Rosję za kraj nieprzyjazny, ale sowiecki rząd w rzeczywistości zniszczył nie tylko Kraliaučius, ale cały region. Zmienił nie tylko nazwy, ale i cały charakter.

― Karaliaučius już nie istnieje, samo miasto, jego duch już nie istnieje, mieszkają tam zupełnie nowi ludzie, którzy nie pielęgnują tradycji tego regionu. Wręcz przeciwnie, zniszczyli tę ziemię. ― powiedziała D. Kiseliūnaitė.

Dlaczego zdecydowano się w Polsce przywrócić nazwę Królewiec?

Przypomnijmy, że KSNG zmieniając nazwę Kaliningradu, stwierdziła, że "obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem".

Ponadto dawna nazwa została nadana miastu na cześć Michaiła Kalinia, który był m.in. współodpowiedzialny za zbrodnię katyńską.

Historyczna nazwa ma wielowiekową tradycję, a nowa, nadana po zbrodniarzu zaledwie kilkudziesięcioletnią. Pamiętajmy też, że za PRLu nie byłoby nawet mowy o wprowadzeniu innej nazwy. W związku z tym decyzja KSNG znajduje uzasadnienie.