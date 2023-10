Kup sobie apartament na statku i do końca życia pływaj dookoła świata

Każdy (bogaty) może zostać wilkiem morskim

W ciągu ostatniego roku usłyszeliśmy o co najmniej kilku koncepcjach życia na morzu, które pozwalają porzucić dotychczasową codzienność i zamienić się w mniej lub bardziej luksusowego wilka morskiego, jak np. Victoria Cruises Line czy wycieczkowiec Life at Sea Cruises, o którym pisaliśmy w marcu).

Teraz do gry wchodzi kolejny zawodnik, a mianowicie zajmujący się statkami wycieczkowymi startup Villa Vie Residences, który planuje już w maju 2024 roku rozpocząć rejsy dookoła świata, rzucając wyzwanie jedynej dostępnej obecnie usłudze tego typu.



Jednak w odróżnieniu od nazywanego "pływającym miastem milionerów" wycieczkowca The World, pełnego luksusowych apartamentów kosztujących miliony dolarów (co roku na sprzedaż trafia 10-12 apartamentów w cenie 2-15 mln USD), oferować ma przygodę życia już od 100 tys. dolarów.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Villa Vie Residences, zainteresowani będą mogli rozpocząć pierwszą globalną podróż już 15 maja przyszłego roku, wypływając z portu Southampton w Wielkiej Brytanii, a następnie zatrzymując się w 425 portach w 147 krajach.

Od czarujących fiordów Europy Północnej i lodowych fiordów Grenlandii po tętniące życiem Karaiby, duszę Ameryki Południowej i skąpane w słońcu wybrzeża Morza Śródziemnego, Villa Vie Residences obiecuje nowy rozdział w przygodzie życia czytamy w informacji prasowej.