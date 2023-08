Mieliśmy ludzi z Hiszpanii, Francji, Niemiec i mieliśmy parę z Finlandii. Mieliśmy zespoły informacyjne z Japonii, Australii, Ameryki i było naprawdę dobrze. Wszyscy się zjednoczyliśmy. Było fantastycznie. Wierzę, że w głębinach Loch Ness czai się coś wielkiego. Nie wiem, czy to potwór – nie wiem, co to jest, ale sądzę, że coś tam jest.

Mówi Alan McKenna z Loch Ness Esploration.