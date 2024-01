Luksusowy kurort Norlana dla miliarderów. Powstaje na Bliskim Wschodzie

Planowane dla 3 tysięcy mieszkańców miasteczko żeglarskie powstanie w ramach inwestycji nad Zatoką Akaba w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Nowy projekt powstający w ramach inwestycji megamiasta Neom został zaprojektowany przez międzynarodowe biuro architektoniczne 10 Design.

Choć bliskość wód zatoki będzie sprzyjała żeglarstwu, to inwestor postawił również na rozwój innych dyscyplin sportu i rekreacji. Powstanie m.in. 18-dołkowe pole golfowe, klub jeździecki i tenisowy.

Zdjęcie Norlana. Luksusowy kurort nad Zatoką Akaba / NEOM/Ferrari Press / East News

Sercem Norlany jest marina wraz z otaczającymi ją apartamentami i hotelami

Samą marinę zaprojektowano na 120 jachtów. Ma być także międzynarodowym węzłem dla superjachtów, z usługami taksówek wodnych dostępnych dla mieszkańców i gości. Po wypoczynku na wodzie będzie można odpocząć w jednym z 711 apartamentów, rezydencji, willi lub dwóch hoteli.

Zdjęcie Będzie można odpocząć w jednym z 711 apartamentów, rezydencji, willi lub dwóch hoteli / NEOM/Ferrari Press / East News

W przeszłości osady były zakładane przez wodę, dlatego sercem Norlany jest marina. Powiedział Chris Jones, dyrektor zarządzający 10 Design

Reklama

Wokół niej górzysty teren został wykorzystany przez architektów, aby niejako stopić projektowane budynki ze skałami. Dlatego zabudowa będzie miała wygląd bloków ułożonych w stosy z licznymi wspornikami.

- Norlana została zaprojektowana, aby na nowo zdefiniować współczesne i aktywne życie. Dzięki sportowi, zdrowiu i dobremu samopoczuciu w centrum tej nowoczesnej społeczności, mieszkańcy i goście będą mieli wszelkie możliwości rozwijania swoich pasji w tym wspaniałym i zrównoważonym pod względem środowiskowym otoczeniu - czytamy w komunikacie prasowym megainwestycji Neom.

- Kluczem do połączenia tych społeczności było utworzenie szeregu ścieżek umożliwiających każdemu poruszanie się pieszo - powiedział Chris Jones, a Rochana Verma, Senior Associate w 10 Design dodała: - Większość miast zaprojektowano z myślą o samochodach. Ludzie stają się coraz bardziej wycofani. Norlana to coś, co odróżnia społeczność, w której można doświadczyć szeregu udogodnień, które są ze sobą powiązane. To choreografia architektury i topografii. Na każdym rogu jest coś nowego do odkrycia.

Zdjęcie Marina jest w sercu Norlany / NEOM/Ferrari Press / East News

Norlana to dziewiąty z dziesięciu projektów megaregionu Neom

W pierwszej kolejności poznaliśmy trzy ośrodki — flagowy projekt The Line, ośrodek sportów zimowych Trojena oraz region portowy Oxagon, w którym będzie dominował przemysł zaawansowanych technologii. Następnie ujawniono wyspiarski kurort Sindalah (w międzyczasie poinformowano o budowie kolejnych obiektach w kurorcie narciarskim takich jak futurystyczna platforma widokowa czy hotel o wyglądzie lodowej igły) i piąty w kolejności - Leyja.

W drugiej połowie listopada Neom ujawnił szósty region Epicon, który wygląda niczym kadr z filmu science - fiction. Siódmym projektem w kolejności była Sirana, a ósmym przestrzeń eventowa o nazwie Utamo.

Jak informował kilka tygodni temu branżowy serwis parametric-architecture.com, NEOM zastrzegł kilka nazw towarowych, które będą skupiać się na świadczeniu hoteli, usług odnowy biologicznej, obiektów sportowych i innych udogodnień, takich jak Utamo, Gidori, Xaynor, Jaumur, Zardun, Norlana, Aquellum, Siranna, Elanan i Treyam. Czekamy na ogłoszenia nowych kierunków.

Zdjęcie Norlana jest częścią megamiasta NEOM / NEOM/Ferrari Press / East News

Zdjęcie Budynki wyglądają jak kamienne bloki ułożone w stosy / NEOM/Ferrari Press / East News

Zdjęcie Luksusowy kurort - Norlana / NEOM/Ferrari Press / East News