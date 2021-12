Studio architektoniczne MVRDV ponownie udowadnia, że nie bez przyczyny realizuje swoje projekty na całym świecie i jest regularnie nagradzane. Jakiś czas temu widzieliśmy interesujący plan współczesnego osiedla mieszkalnego z budynkami w kształcie liter H, O, M i E, które powstaną na terenie byłej amerykańskiej bazy wojskowej w niemieckim mieście Mannheim, a teraz mamy szansę zapoznać się z wyjątkową fasadą luksusowego sklepu marki Bulgari.



Włoska firma jest jednym z najbardziej uznanych jubilerów świata, słynącym z używania bardzo rzadkich klejnotów i stylowego łączenia klasyki i nowoczesności, więc jej popisowy sklep w Szanghaju musi prezentować się odpowiednio. I tak właśnie jest, bo sprzedawane na tych 274 metrach kwadratowych luksusowe produkty, jak biżuteria, zegarki czy perfumy, doczekały się stosownej oprawy, przyciągającej wzrok fasady będącej połączeniem złota i jadeitu.



Tyle tylko, że złoto jest mosiądzem, a pochodzenie jadeitu też jest nieco inne, niż można się spodziewać... to w gruncie rzeczy potłuczone butelki po szampanie, piwie, winie i innych napojach, bo odpowiadające za realizację projektu MVRDV sięgnęło po szkło z recyklingu. Na stronie studia możemy przeczytać, że inspiracją były oryginalny włoski sklep Bulgari w Rzymie i typowy dla Szanghaju stylu Art Deco, a “jadeit" jest kolejnym ukłonem w stronę lokalizacji tego konkretnego butiku.

Panele są wykonane ze skompresowanego zielonego szkła, unikatowego materiału dającego transparentne wykończenie. W nocy podświetlenie nadaje fasadzie blasku, podkreślając unikatową jakość tekstury szkła czytamy w opisie projektu.

Zdjęcie Trudno uwierzyć, że to stare butelki, a nie kamienie szlachetne / mvrdv.nl / materiały prasowe

Ten kamień szlachetny jest bardzo ważny w chińskiej kulturze i to już od czasów starożytnych i często bywa nazywany kamieniem cesarzy (szczególnym uznaniem cieszył się m.in. w epoce Szang, czyli 1532-1028 p.n.e.). Przez lata przypisywano mu różną symbolikę i podejrzewano o magiczne właściwości zapewniania zdrowia, mądrości, odwagi, sprawiedliwości czy młodości - Chińczycy nie są tu jednak osamotnieni, bo podobne znaczenie jadeit miał choćby dla Majów czy mieszkańców Nowej Zelandii.



W przypadku sklepu Bulgari mowa jednak o “kamieniu" przyjaznym dla środowiska, a mianowicie połączeniu zielonych, białych i przezroczystych butelek szklanych, które zostały stopione i uformowane w konkretne kształty w specjalistycznej niemieckiej fabryce.



Następnie przetransportowane do Szanghaju i zamocowane na fasadzie budynku w towarzystwie oprawek z mosiądzu w kolorze złota, w efekcie czego całość przypomina luksusową biżuterię.

Najefektowniej wygląda to nocą, kiedy do akcji wkracza podświetlenie, ale co warto podkreślić, Bulgari zadbało o to, by zminimalizować ślad energetyczny fasady i mówimy o instalacji, która zużywa mniej niż połowę energii podobnych rozwiązań.



Zdjęcie Połączenie mosiądzu w kolorze złota i szkła z recyklingu dało efekt luksusowej biżuterii / mvrdv.nl / materiały prasowe

Projekt ma być zresztą pokazem możliwości zrównoważonych materiałów z odzysku, nawet w przypadku najbardziej luksusowych realizacji. To również kolejny krok połączonych wysiłków MVRDV i Bulgari, których celem jest budowanie z wykorzystaniem wyłącznie materiałów pochodzących z recyklingu.