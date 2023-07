Marzenie fanów survivalu. Wakacje w bunkrze z II wojny światowej

Koniec nudnych wakacji. Bunkier zaprasza

Jeśli macie już dość leżenia przy hotelowym basenie i chcielibyście spędzić urlop w miejscu z klimatem, polecamy niezwykły dom letniskowy w południowej Anglii. A mowa o betonowym bunkrze z czasów II wojny światowej, który firma Corstorphine & Wright wraz z inżynierami Symmetrys przerobili na wyjątkowy dom letniskowy.

Jak podkreślają projektanci, zależało im na zachowaniu charakteru bunkra, ale jednocześnie wnętrze miało być piękne i wygodne, stąd przeszklona ściana w miejscu, które ma przywodzić na myśl wyrwę po "wybuchu bomby", zapewniająca niesamowite widoki na wybrzeże.

Reklama

Zdjęcie Ten bunkier to połączenie historii i nowoczesności / WILL SCOTT / CORSTORPHINE & WRIGHT / materiały prasowe

Co więcej, zewnętrzna część schronu wygląda w dużej mierze tak jak oryginalny obiekt i jest pokryta zielenią. Surowe podejście jest kontynuowane wewnątrz, z szorstkimi odsłoniętymi betonowymi ścianami, które pozostały niedokończone, aby zachować estetykę bunkra.

The Transmitter Bunker został oddany do użytku na początku 1941 roku i był częścią brytyjskiego systemu radarowego Chain Home, który był pierwszą na świecie siecią radarową wczesnego ostrzegania i odegrał kluczową rolę podczas bitwy o Anglię - w 1956 roku został jednak wyłączony z użytku.

Instagram Rolka Rozwiń

To połączenie historii i nowoczesności

Wnętrze ma powierzchnię 60 m2, z czego większość zajmuje duży salon ze wspomnianym niesamowitym widokiem. W pomieszczeniu zainstalowano piec opalany drewnem, który zapewnia ogrzewanie, a w środku znajdują się także łazienka, dwie sypialnie i jadalnia.

Jak wyjaśnia architekt Jonny Plant, dyrektor w firmie Corstorphine & Wright, projekt bunkra jest całkowicie wyjątkowy, a najbardziej wymagającym elementem było wykonanie detali mających na celu zachowanie pierwotnego wewnętrznego betonu, przy jednoczesnym zaizolowaniu i uszczelnieniu go.

Okazało się, że jedyną opcją było całkowite odsłonięcie konstrukcji bunkra, skuteczne zaizolowanie i uszczelnienie budynku od zewnątrz, owinięcie go w izolację i hydroizolację, a następnie ponowne wyłożenie ziemi i zasadzenie zieleni.

Chcieliśmy odtworzyć historię bunkra i zdecydowaliśmy się na utworzenie otworu po wybuchu dla nowego przeszklenia, zamiast typowego prostego wycięcia wyjaśnia architekt, dodając, że jego stworzenie było ogromnym wyzwaniem, ale opłaciło się.

The Transmitter Bunker jest obecnie dostępny do wynajęcia na krótkie pobyty, ceny różnią się w zależności od pory roku, ale dwudniowy pobyt wiosną przyszłego roku to koszt ponad 4,5 tys. złotych.