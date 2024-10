Większość dotyczyła mężczyzn w wieku 50-60 lat, ale badania sugerują, że przyczyną może być nie tylko starzejące się społeczeństwo i niska liczba urodzeń, ale także rosnące poczucie społecznej presji. Bo problem samotności dotyczy również młodszych pokoleń, coraz więcej młodych ludzi wycofuje się z życia społecznego i spędza miesiące w izolacji domowej. To zjawisko określane jako hikikomori, pochodzące z Japonii, gdzie problem ten był badany już wcześniej - według szacunków w 2022 r. w Korei Południowej było aż 244 tys. takich samotników.

Nie tylko Korea Południowa, ale i cały świat

To nie pierwszy raz, kiedy władze Korei Południowej wprowadzają różne inicjatywy mające na celu zwalczanie tego problemu, wystarczy tylko wspomnieć Ustawę o zapobieganiu i zarządzaniu samotnymi śmierciami, która zobowiązała rząd do opracowania kompleksowego planu prewencyjnego oraz przygotowywania co pięć lat raportu dotyczącego sytuacji. W 2023 roku przyjął on poprawkę, która umożliwiła niektórym wycofanym społecznie młodym osobom uzyskanie wsparcia finansowego, w tym do 650 000 wonów (475 dolarów) miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania, aby pomóc im "powrócić do społeczeństwa."

Korea Południowa nie jest też osamotniona w walce z tym problemem, bo Japonia, gdzie zjawisko hikikomori zostało po raz pierwszy zidentyfikowane i dogłębnie zbadane, w 2021 roku powołała ministra ds. samotności i izolacji. W następnym roku rząd ogłosił intensywny plan działań, obejmujący całodobową infolinię konsultacyjną oraz rozszerzenie programów doradczych i prac socjalnych.

Inne kraje, w tym Wielka Brytania, również powołały ministrów ds. samotności, a naczelny lekarz USA ostrzegł przed "epidemią samotności i izolacji" w 2023 roku, wzywając do wprowadzenia takich działań, jak budowanie silniejszej infrastruktury społecznej i regulowanie platform internetowych. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2023 roku uruchomiła komisję ds. walki z samotnością, nazywając ją "pilnym zagrożeniem dla zdrowia." Pytanie tylko, czy takie inicjatywy są wystarczające? Eksperci mają wątpliwości:

Nie jest to coś, co można łatwo zmienić za pomocą jednej polityki. (...) może być konieczna większa zmiana, aby jednostki mogły rozwinąć siłę do bycia samemu i skonfrontowania się ze sobą. Musimy wykształcić zdolność troszczenia się zarówno o siebie, jak i o innych. Ale nasze życie w społeczeństwie jest tak trudne, że czasami wydaje się, że brakuje nam czasu, by zadbać nawet o siebie podsumowuje w wypowiedzi dla CNN prof. An Soo-jung z Myongji University.

