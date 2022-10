Spis treści: 01 Czy należy wybrać lewy bok?

02 Prawy bok podczas zasypiania jest lepszy?

03 Spać na wznak czy na brzuchu?

04 Którą pozycję do spania wybrać?

W dobie ciągłego stresu, natłoku obowiązków i presji czasu dobra jakość snu jest niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Trzeba zacząć od "ogólnej" pozycji spania, czyli należy wyrównać szyję i plecy, aby złagodzić nacisk na kręgosłup. Kolejnym krokiem jest wybranie boku, na którym będzie się spało.

W trakcie snu człowiek samoczynnie zmienia pozycje - robi to średnio 20 razy w ciągu nocy.

Czy należy wybrać lewy bok?

Większość ludzkich żołądków zlokalizowana jest po lewej stronie brzucha, zatem zasypiając na lewym boku jego zawartość "pozostanie na miejscu" za sprawą grawitacji. Przy leżeniu na prawym boku zwiększa się prawdopodobieństwo zwiększenia ryzyka wystąpienia refluksu żołądkowo-przełykowego z powodu podniesionej pozycji żołądka. Zatem lewa strona ciała wydaje się być dobrym wyborem dla osób z problemami żołądkowymi.

Refluks pojawia się, gdy zawartość żołądka wraca do przełyku, powodując pieczenie i drapanie. Przeważnie powoduje to duży dyskomfort, a w niektórych przypadkach może prowadzić do pojawienia się wrzodów. By temu zapobiegać, trzeba dodatkowo zapewnić swojemu organizmowi czas na strawienie ostatniego posiłku przed położeniem się spać.

Dzięki leżeniu na lewym boku lepiej przebiegają procesy trawienne - pokarm sprawniej przemieszcza się z jelita cienkiego do grubego, a także lepiej pracuje śledziona. Ponadto spanie w tej pozycji ma poprawiać prawidłową pracę układu krwionośnego i odpornościowego. Takie ułożenie ciała zalecane jest również kobietom w ciąży

Prawy bok podczas zasypiania jest lepszy?

Spanie na prawym boku zostało powiązane z łatwiejszym oddychaniem dla osób, które doświadczają bezdechu sennego. Naukowcy w badaniach dotyczących tego zjawiska stwierdzili: "Odkryliśmy, że pozycja snu miała znaczący wpływ na zdarzenia bezdechowe, a [prawostronna pozycja snu] zmniejszyła częstotliwość obstrukcyjnych zdarzeń oddechowych u pacjentów z umiarkowaną i ciężką chorobą".

Z drugiej strony taka pozycja sprawia, że żołądek naciska na trzustkę, przez co może pojawić się zgaga. Co ciekawe, leżenie na prawej stronie ciała jest wskazana także dla osób leworęcznych.

Spać na wznak czy na brzuchu?

Spanie na plecach najbardziej odciąża stawy, a ciężar ciała rozkłada się wówczas równomiernie, jednakże taka pozycja utrudnia oddychanie. Takiego układu ciała powinny unikać osoby cierpiące na bezdech senny, a także osoby z krzywą przegrodą nosową oraz osoby chrapiące.

Spanie na brzuchu uważane jest za najgorszą pozycję spania, ponieważ w sposób nienaturalny wykrzywiamy wtedy szyję. Dodatkowo można nabawić się niedokrwienia rąk i ich odrętwienia. Kolejnym minusem jest to, że leżąc na brzuchu uciskami niemal wszystkie narządy wewnętrzne. Taka pozycja powoduje również wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienie w oczach). Może to potencjalnie prowadzić do jaskry, neuropatii nerwu wzrokowego i problemów ze wzrokiem. Następnym mankamentem dla tej pozycji jest to, że powoduje powstawanie... zmarszczek. Tworzą się one w wyniku napięcia/fałdowania naszej skóry w zetknięciu z poduszką.

Którą pozycję do spania wybrać?

Pozycja, którą wybieramy, powinna być zależna od naszych "ograniczeń", tj. czy cierpimy na refluks, czy bezdech senny. Jednakże pozycją, która może potencjalnie przynieść najwięcej korzyści, jest leżenie na lewym boku.