Każde kolejne kliknięcie ujawniało mroczną historię skrywaną latami przez jej ojca. Thomas Randele żył spokojnie w Lynnfield w stanie Massachusetts. Pracował jako sprzedawca samochodów oraz był zawodowym golfistą w country clubie. Zawsze podkreślał, że jego rodzina jest dla niego najważniejsza, szczególnie uwielbiał swoją córkę. Pojawiał się na wszystkich wydarzeniach sportowych, w których brała udział. Co więcej, przekazywał hojne datki pieniężne na cele charytatywne lokalnej policji.

Jego córka twierdzi, że jednym z jego ulubionych zajęć było oglądanie godzinami „NCIS” i innych programów kryminalnych.

Podwójne życie Teda Conrada

W Lynnfield żył jak przykładny mąż, ojciec i obywatel, jednak w Cleveland był Tedem Conradem. Zaledwie skończył 20 lat, a już wszedł na ścieżkę przestępcy. Dokonał jednego z najgłośniejszych napadów w historii Ohio, wynosząc 215 tys. dolarów, równowartość 1,7 miliona dolarów dzisiaj.

Młoda twarz Teda była wyświetlana wszędzie, jego wizerunek widniał na listach gończych. Pojawił się również w odcinkach „America's Most Wanted” i „Unsolved Mysteries”. Napad był jedną wielką tajemnicą, a para US Marshals Service, ojciec i syn, postawili sobie za cel życiowy schwytanie uciekiniera. Przed napadem, w piątek, Conrad zgłosił się do banku do pracy. Pod koniec dnia po prostu wszedł do skarbca, włożył do torby 215 tys. dolarów i jak gdyby nigdy nic, wyszedł.

Bank o napadzie dowiedział się dopiero w poniedziałek, czyli dwa dni po. Dlatego też Conrad miał dużo czasu na to, aby skutecznie zatrzeć za sobą ślady. Władze nie były w stanie odnaleźć żadnych poszlak, a cała sprawa ucichła. Zwłaszcza że tydzień po tych wydarzeniach na pierwsze strony gazet trafiła wiadomość o Apollo 11 i lądowaniu na Księżycu. Conrad zmienił swoją tożsamość i przyjął imię Thomas Randele, ożenił się i założył rodzinę i żył spokojnie przez ponad 50 lat w Lynnfield.