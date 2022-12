Nadchodzą wielkie śnieżyce i mrozy – atak zimy w Polsce nieunikniony!

Do Polski nadchodzą mrozy

Po śniegu i zawiejach przyjdzie czas na siarczyste mrozy. Z wtorku na środę na południu Polski i na Podlasiu będzie można odnotować temperaturę do -13 stopni Celsjusza, w centrum będzie około -8 stopni, z kolei -4 stopnie odczujemy na północnym zachodzie naszego kraju. Najniższe temperatury będzie można zarejestrować w górach, gdzie będzie naprawdę zimno - nawet do -20 stopni Celsjusza. Do końca tygodnia, w nocy, temperatura w Polsce w wielu miejscach może spaść do -10 stopni Celsjusza, z kolei w ciągu dnia temperatura będzie wynosić od -5 do -1 stopnia. W poszczególnych regionach może pojawić się słaby śnieg, zaś na wybrzeżu deszcz ze śniegiem.