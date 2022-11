Najbardziej niezdrowy gadżet na świecie: fotel gamingowy od McDonald's!

McDonald’s UK zaprezentowało fotel przy okazji wprowadzenia nowego burgera do menu. Chodzi o "McCrispy", któremu fotel (niestety) zawdzięcza swoją nazwę.

Wideo youtube

McCrispy Ultimate Gaming Chair...

...z pewnością nie wygra konkursu na najbardziej kreatywną nazwę. Choć nowa kanapka nie zmieni waszego życia, może to zrobić właśnie ten fotel. A przynajmniej może spróbować to zrobić. Nie będziecie już musieli wstawać podczas grania czy czyścić albo bardzo próbować zignorować tłuste ślady pozostawione po jedzeniu.

Fotel jest ergonomiczny. Wyposażono go w dwie boczne tacki, z których jedna idealnie pasuje do przechowywania pudełka dużych frytek, a druga służy jako "strefa ciepła", by utrzymywać kanapki w cieple. Po stronie uchwytu na frytki znajdziemy też podwójne otworki na... sosy. W zestawie mamy również uchwyty na napoje, dwie serwetki wielokrotnego użytku i dedykowany ręcznik.

McCrispy Ultimate Gaming Chair jest zrobiony ze skóry odpornej na tłuszcz. Teoretycznie da się więc na nim zachować podstawowe zasady higieny, jednak... może po prostu warto rozważyć umycie rąk.

Pomysł zdecydowanie zaskakuje, natomiast brakuje mu jednego - światełek RGB, czyli "najważniejszego" aspektu gamingowego wyposażenia graczy.

Ci, którzy już wyciągali portfele, by sprawić sobie nowy fotel, muszą się jednak wstrzymać. McCrispy Ultimate Gaming Chair nie będzie standardowym produktem dostępnym w każdym McDonald’sie. Można go wygrać w konkursie i trzeba przyznać, że jest to fotel limitowany, bo dostępna jest dokładnie jedna sztuka. Poza fotelem można też wygrać np. lampkę neonową "McCrispy Neon Light".

Firma nie podała szczegółów na temat tego, kto zaprojektował ten niesamowity mebel ani czy możemy się spodziewać ich więcej. Nie jest też znana jego szacunkowa wartość.