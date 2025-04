Najchętniej wybierane rasy psów w Polsce i na świecie

W USA na podium najczęściej wybieranych ras psów jest po raz trzeci z rzędu buldog francuski. Jest to rasa zaliczana do towarzyskich, a sam piesek mierzy maksymalnie 35 cm i waży do 14 kg. Sprawdź, jakie jeszcze rasy psów są popularne.

10. Wyżeł niemiecki krótkowłosy

Doskonały węch i zmysł orientacji czynią go wspaniałą rasą dla aktywnych. Uwielbia pływać, a przy tym jego sierść schnie w kilka minut. Jest to pies myśliwski, więc jeśli nie jest do tego przeznaczony, potrzebuje dużo ruchu i wyzwań psychicznych.

Wyżeł niemiecki krótkowłosy 123RF/PICSEL

9. Buldog

Przyjazny pies dla mniej aktywnych - nie potrzebuje dużego ruchu, jest tolerancyjny i łatwy w pielęgnacji. To inteligentna rasa, lubiąca być w centrum zainteresowania. Przez budowę swojego pyska, psy te mają problemy z oddychaniem.

8. Rottweiler

Silny charakter i niemałe pokłady energii - to opisuje tę rasę. Są pewne siebie, zrównoważone i cierpliwe, dzięki czemu nie dają się łatwo sprowokować. Trzeba zapewnić mu szkolenie, bo bez niego mogą stać się zbyt zaborcze co do swojej rodziny i zacząć atakować innych.

7. Beagle

Kontaktowe, wesołe i odważne psy, które są niezależne, dlatego warto z nimi przeprowadzić trening posłuszeństwa. Nie zapominajmy, że to rasa psów myśliwskich, więc należy brać pod uwagę ich potrzebę aktywności fizycznej.

6. Jamnik

Sympatyczne psy o zrównoważonym charakterze. Ich wadą są problemy zdrowotne - przez budowę ich ciała często narażone są na choroby kręgosłupa. Bywają również uparte, co może utrudniać szkolenie, jednak ich miłość do opiekuna potrafi wynagrodzić trudy nauki.

5. Pudel

Idealne dla alergików, ponieważ mają sierść podobną do włosów, która nie wytwarza dużych ilości alergenów. Występują w czterech odmianach wielkości. Bywają zazdrosne o właściciela, od którego potrzebują regularnej uwagi i chętnie współpracują, a w domu są spokojne. Dopasowują się do otoczenia, więc mniejsze rozmiary pudli dobrze nadają się do mieszkania. Pudel King, jak każda większa rasa, lepiej poradzi sobie w większym budynku, najlepiej z ogrodem.

Pudel Christian Müller 123RF/PICSEL

4. Owczarek niemiecki

Oddany i lojalny wobec wszystkich członków rodziny, dobrze dogaduje się z dziećmi, a przy tym jest bardzo wesoły i tolerancyjny. To duża rasa, samiec może ważyć nawet do 40 kg, natomiast suki są mniejsze i łagodniejsze. Źle znoszą samotność - potrzebują stałego kontaktu z człowiekiem.

3. Golden retriever

Pies myśliwski o wielkiej urodzie. Świetnie nadaje się jako pomoc do polowań, przewodnik dla osób niewidomych oraz w akcjach ratowniczych. Bardzo uczuciowa rasa w stosunku do rodziny, jest wesoły i łagodny. Warto wspomnieć, że jego bujna, złota sierść linieje przez cały czas, więc należy ją regularnie czesać.

2. Labrador retriever

Świetni towarzysze dla dzieci oraz innych zwierząt, ponieważ mają łagodny, przyjacielski charakter. Wybitny węch pozwala im na pracę jako psy policyjne lub ratownicze. Mają dużą potrzebę kontaktu z ludźmi i aktywności fizycznej.

1. Buldog francuski

Szybko zyskały popularność dzięki swojemu rozmiarowi i zdolności adaptacji do każdych warunków życia. Są szczególnie popularne w miastach, gdzie mogą dostosować się do życia w mieszkaniu. Wesołe i mądre pieski pochodzą z Francji.

Buldog francuski © 2019 Puripat Lertpunyaroj All Rights Reserved 123RF/PICSEL

Jakie rasy lubimy w Polsce?

Do najczęściej kupowanych w Polsce szczeniąt należą między innymi Yorkshire terier, Sznaucer czy Chihuahua. Border Collie, jako najbardziej inteligentny pies na świecie, również jest chętnie wybierany.

Mimo wszystko najpopularniejsze psy w Polsce to po prostu... kundelki. Są uznawane za zdrowe zwierzęta, jednak po przejściach mogą być trudne do wychowania.

