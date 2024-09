Wymuszone zeznania i podłożone dowody

Na ich podstawie został skazany na śmierć - jakiś czas temu zdecydowano się jednak ponowne rozpatrzyć jego sprawę w związku z podejrzeniami, że śledczy mogli podłożyć pewne dowody, które doprowadziły do skazania go za poczwórne morderstwo. O co konkretnie chodzi? Obrońcy Hakamady przez długie lata próbowali zwrócić uwagę na poplamione krwią ubrania znalezione w zbiorniku z miso rok po aresztowaniu mężczyzny, które wykorzystano do postawienia mu zarzutów.

Ich zdaniem DNA pozyskane z ubrań nie pasuje do DNA Hakamady, co zwiększa prawdopodobieństwo, że przedmioty należały do kogoś innego albo że ktoś celowo sfabrykował dowody. Ich argumentacja w końcu trafiła na podatny grunt i w 2014 roku przekonała sędziego Hiroaki Murayamę do ponownego rozpatrzenia sprawy - od tego czasu były bokser ze względu na pogarszający się stan zdrowia przebywa pod opieką swojej 91-letniej siostry Hideko.

Kiedy myślisz, że nie możesz wygrać, nie ma drogi do zwycięstwa mówił lata temu w rozmowie z agencją prasową AFP, wyjaśniając, że jego droga do sprawiedliwości przypominała "codzienną walkę".