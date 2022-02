Pierwszy tydzień lutego bieżącego roku z pewnością nie będzie dobrze wspominany przez mieszkańców historycznego angielskiego miasta St Albans. Najstarszy pub w całej Wielkiej Brytanii, który znajdował się właśnie we wspomnianym miejscu, został zamknięty z powodu niszczących skutków pandemii COVID-19.

- Z wielkim smutkiem muszę ogłosić, że dzisiaj, po długotrwałym okresie niezwykle trudnych warunków handlowych, Ye Olde Fighting Cocks sp. z o.o. dostał się pod zarząd sądowy - ogłosił Christo Tofalli, dotychczasowy kierownik lokalu.

- Wraz z moim zespołem próbowałem wszystkiego, by pub mógł nadal funkcjonować, jednak ostatnie dwa lata były bezprecedensowe dla branży gastronomicznej i pokonały nas wszystkich, którzy dokładali wszelkich starań, aby ten wielokrotnie nagradzany pub mógł kontynuować handel w przyszłości - dodał.

Lokal przetrwał między innymi wojny światowe i kryzysy gospodarcze, jednak musiał uznać wyższość pandemii koronawirusa. W ciągu kilku godzin od opublikowania oświadczenia Tofalli został zasypany masą wiadomości z ofertami pomocy pochodzącymi z całego świata. Ludzie nie kryją też swojego oburzenia, że miejsce z tak bogatą historią miałoby przestać istnieć z powodu pandemii.

Jednak jak się okazuje, już niedługo bar może zostać ponownie otwarty. Spółka Mitchells & Butlers będąca właścicielem Ye Olde Fighting Cocks oraz ponad tysiąca innych tego typu placówek potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami BBC, że nie ma zamiaru zamykać pubu na stałe i już rozpoczęła planowanie jego otwarcia w przyszłości.

Co ciekawe, historia miejsca sięga około 793 roku, skąd pochodzi część fundamentów budynku. Obecny obiekt pochodzi z XI wieku, jednak nie ma żadnych dowodów świadczących o tym, że już wtedy pełnił on taką samą funkcję, jak obecnie. Dokumenty poświadczające o istnienie pubu pochodzą "dopiero" z 1756 roku, co mocno kwestionuje jego status najstarszego. Mimo to, lokal wpisany jest do Księgi Rekordów Guinessa, a dla mieszkańców historycznej okolicy jest jak... świątynia.