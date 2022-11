Podczas swojego życia niejednokrotnie spotykamy osoby o tym samym imieniu czy nazwisku. Większość z nas nie przejmuje się zbytnio tym faktem, ale do tego grona z pewnością nie należy 53-letni Hirokazu Tanaka - założyciel powstałego w 1994 roku zgromadzenia "The Same Name Association of Hirokazu Tanakas".

Organizacja co jakiś czas organizuje zlot swoich członków, którymi jak łatwo się domyślić, są wyłącznie osoby nazywające się Hirokazu Tanaka. W 2011 roku na jedno spotkanie przybyło aż 71 osób. W 2017 roku było to już 87. Natomiast w tym roku wspomnianej grupie osób udało się pobić rekord Guinnessa.

W jednej z tokijskich sali znalazło się w tym samym momencie aż 178 Hirokazów Tanaków, dzięki czemu pokonali oni poprzedni rekord należący do 164 Mart Stewart, które zabrały się wspólnie w 2005 roku w Nowym Jorku.

Rekordziści

W ustanowieniu nowego rekordu wzięli udział między innymi wspomniany już 53-letni założyciel organizacji "The Same Name Association of Hirokazu Tanakas" Hirokazu Tanaka, najstarszy z grona 80-letni Hirokazu Tanaka czy najmłodszy, zaledwie trzyletni Hirokazu Tanaka.

Co interesujące, żaden z rekordzistów nie miał problemu z zapamiętaniem imienia innej osoby, co często jest problemem, w szczególności na tak dużych imprezach. Pomimo tego i tak mogły wystąpić trudności w identyfikacji, więc aby temu zaradzić, zwracano się do każdego członka po pseudonimie opartym na jego upodobaniach. Przykładowo do osoby lubiącej triathlon zwracano się po prostu "triathlon", a do osoby lubiącej gumę do żucia "guma do żucia".

W 2017 roku podobny rekord ustanowiono w Bośni i Hercegowinie. Wówczas w jednym miejscu zebrało się aż 2325 osób o imieniu "Ivan", aczkolwiek znalezienie tylu osób o tym samym imieniu wydaje się zdecydowanie łatwiejszym zadaniem.