Najwyższy budynek mieszkalny w Polsce ukończony. Nie, nie w Warszawie

Wysokościowiec zlokalizowany jest w centrum Rzeszowa na południowych obrzeżach Śródmieścia, wzdłuż trasy rzeki Wisłok. Inwestycja, za którą odpowiedzialny jest lokalny deweloper Apklan to właściwe dwa budynki o charakterze handlowo-usługowo-biurowym i mieszkalnym. Początkowo najwyższa wieża miała być trzecia z kolei w kraju, osiągając wysokość 160 metrów, ale po zmianie planów "urosła" do 220 metrów. Mając 41 pięter wyprzedzaja dotychczas najwyższe mieszkalne budynki w Warszawie (Złota 44) czy Wrocławiu (Sky Tower). Niższy budynek będzie miał 78 metrów i 18 pięter.

Ostatnim etapem budowy Olszynki Park był montaż iglicy, który nie obył się bez pewnych utrudnień. Operacja wymagała bowiem chwilowego wstrzymania ruchu na kilku ulicach i ścieżkach rowerowych i pieszych w pobliżu inwestycji.

Najwyższy budynek w Polsce. Czy aby na pewno?

Część usługowo-handlowo-biurowa jest zlokalizowana w podstawie budowanych wież. Dominującą funkcją zespołu będzie funkcja mieszkaniowa, w ramach której powstaną 292 apartamenty.



Całość kompleksu obejmuje 292 apartamenty oraz przestrzeń użytkową, w której znajdą się restauracje, kawiarnie, kompleks rozrywkowo-edukacyjny, a także pełnowymiarowy basen, strefa SPA, fitness oraz relaksu. Cytuje propertynews.pl

Bryła budynków jest stosunkowo prosta (co jest pewną zaletą, dominowanie wysokością i wyglądem to byłoby już za dużo), ale nie jest nudna. Została oparta na prosto prostopadłościanach z nanizanymi na nie bryłami przeciwstawnych łuków, które nawiązują do dwumasztowej łodzi. To nawiązanie to położenia inwestycji nad Wisłokiem, której kompozycja architektoniczno-urbanistyczna oparta jest na osi kompozycyjnej równoległej do rzeki.

- Obiekt widziany w ruchu, z różnych stron zaskakuje obserwatora nieustanie zmieniającym się kształtem. Można powiedzieć, że podlega ciągłej metamorfozie - od smukłej ekspresyjnej bryły, aż do szerokiej mocno osadzonej na podstawie formie z "wiatrem w żaglach". - Pisze na swojej stronie deweloper.

Jest tylko jedno "ale". Zagłębiając się w temat można odnieść wrażenie, że pomimo wysokości, wieżowiec jest... niższy, niż wskazywałaby na to jego wysokość. Wszystko przez wspomnianą wieżę z iglicą. Nieco na wyrost dodaje mu wysokości, bowiem bez niej budynek miałby "zaledwie" 161 metrów wysokości. W takim przypadku Złota 44 (192 m) czy Sky Tower (212 m) prawdopodobnie nadal będą robiły większe wrażenie, niż Podkarpacka nieruchomość.

Źródła: olszynkipark.pl, propertydesign.pl