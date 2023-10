Nastolatek ściął słynne „drzewo Robin Hooda”. Jawor stał setki lat obok Muru Hadriana

Zdjęcia wykonane wczesnym rankiem w czwartek ukazują ścięte drzewo. Pień częściowo opierał się o starożytny mur. Widać również precyzyjnie wykonane cięcie. Władze aresztowały 16-letniego chłopaka, który został powiązany ze sprawą. Urzędnicy władz Parku Narodowego Northumberland oświadczyli, że ich zdaniem jawor, który w 2016 wybrany był angielskim drzewem roku, został „celowo ścięty”.

Na ten moment prowadzone jest dochodzenie. Policja nie podaje żadnych informacji na temat motywacji sprawcy. Nastolatek stanie przed zarzutami wyrządzenia szkody o charakterze karnym. Co więcej, drzewo zostało jakiś czas wcześniej oznaczone białą farbą, co sugeruje, że nie był to spontaniczny akt wandalizmu.

Drzewo z Sycamore Gap

Drzewo z Sycamore Gap nie tylko było znane na całym świecie, ale również stanowiło nieodłączny element krajobrazu. Było najczęściej fotografowanym drzewem w całej Anglii, a swoją sławę zawdzięcza pojawieniu się w filmie z Kevinem Costnerem „Robin Hood: Książę złodziei” z 1991 roku.

To niezwykle smutny dzień. Drzewo było ikoną północnego wschodu i cieszyło się nim tak wielu mieszkańców tego regionu lub osób, które odwiedziły ten region Powiedział nadinspektor policji w Northumbrii, Kevin Waring.

Wielu turystów przyjeżdżało w to miejsce specjalnie, by zrobić sobie zdjęcie ze słynnym Sycamore Gap. Obalone drzewo pierwsza zauważyła kobieta, która przechadzała się ścieżką tuż za Wałem Hadriana. Jak relacjonuje, była w prawdziwym szoku, ponieważ nie wyobrażała sobie tego miejsca bez widoku sławnego drzewa.