Chciał zabrać do domu starożytny marmur z Akropolu. „To jest nielegalne?”

Nieprzemyślane działania turysty skończyły się aresztowaniem

Do kolejnego już w tym roku aktu wandalizmu na zabytkach dziedzictwa kulturowego doszło tym razem w Grecji. Pewien turysta z Rumunii został we wtorek zatrzymany przez Grecką policję. Mężczyzna próbował ukraść kawałki marmuru z Akropolu w Atenach.

Policja została zaalarmowana przez kobietę, która widziała, jak 36-letni mężczyzna zabiera dwa kawałki starożytnego marmuru ze stanowiska archeologicznego. Grecki serwis informacyjny Proto Thema podaje, że mężczyzna najwyraźniej chciał zabrać ze sobą kamienie do domu jako pamiątkę z wycieczki. Oskarżony tłumaczy się tym, że nie wiedział, że to, co zrobił, jest nielegalne.

Starożytny Akropol jest w pisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Starożytny Akropol znajdujący się w Atenach liczy ponad 2000 lat. W skład cytadeli wchodzą pozostałości po kilku historycznych budynkach, a najsławniejszym z nich jest Partenon, czyli świątynia poświęcona Atenie. Akropol widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO od 1987 roku i stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Grecji.

Turysta usłyszał zarzuty kradzieży kwalifikowanej oraz naruszenia przepisów odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego. Mężczyzna tłumaczy się tym, że nie miał świadomości, że taki czyn jest nielegalny. Broni się przed zarzutami, twierdząc, że nie spowodował żadnych dodatkowych uszkodzeń pomnika, ponieważ kawałki marmuru same odpadły od budowli.

Kawałki starożytnego marmuru, które dzierżył w rękach turysta, zostały skonfiskowane i przesłane do Ephorate of Antiquities, aby można było ocenić, czy te elementy nie zostały uszkodzone.

Turyści masowo niszczą bezcenne zabytki kultury

W tym roku mamy prawdziwą plagę niszczenia bezcennych zabytków. Najgłośniejszym z nich było zdewastowanie murów starożytnego Koloseum, gdy jeden z turystów uznał, że wyryje na nim imię swoje i swojej dziewczyny za pomocą klucza.

Grecki dziennik City Times podaje, że w marcu tego roku aresztowany został 26-letni turysta, u którego po przeszukaniu znaleziono 33 kamienie i trzy kawałki marmuru zabrane ze stanowiska archeologicznego.

W tym roku zdewastowano również japońską świątynię wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO czy uszkodzony został pomnik Neptuna we Florencji. Wielki Mur Chiński również ucierpiał po tym, jak dwie osoby zrobiły w nim wyrwę za pomocą koparki. Wielu z zatrzymanych tłumaczy się tym, że nie miało świadomości ze znaczenia tych zabytków dla światowej kultury, jednak niewiedza nie jest usprawiedliwieniem.