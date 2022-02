Renomowane brytyjskie studio architektoniczne poinformowało o rosnącym trendzie na nabrzeżne parki miejskie i swoim nowym projekcie w tym zakresie, a mianowicie planowanym w Seulu terenie zielonym o wiele mówiącej nazwie The Leaf. Ten dołączy do grona podobnych parków, tj. Little Island na nowojorskiej rzece Hudson czy The Cove w San Francisco, którego ukończenie planowane jest na 2026 rok.

Park na rzece Han-gang w Seulu jest też częścią większej inicjatywy, której celem jest przekształcenie terenów pobliskiego Stadionu Olimpijskiego, zbudowanego na potrzeby Igrzysk Olimpijskich w 1988 roku, który mocno się od tego czasu zestrzał.



Zdjęcie The Leaf jest częścią planu rewitalizacji starego terenu olimpijskiego / heatherwick.com/Devisual / materiały prasowe

Do parku będzie prowadzić most, a wielopoziomowa falista konstrukcja przypominająca kształtem liść umożliwia stworzenie wielu zróżnicowanych przestrzeni. Górna część będzie cała pokryta zielenią i zapropnuje interesujące punkty widokowe i ścieżki spacerowe, jak również ogrody wodne i wyznaczone tereny do gier i zabaw.



Autorzy projektu przewidzieli też miejsce do organizacji większych wydarzeń, audytorium oraz mały port, w którym będą mogły cumować prywatne łodzie i wodne taksówki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to początek realizacji projektu został zaplanowany na koniec 2023 roku.



W sercu projektu leży pomysł wspólnego spędzania czasu. Chcemy, żeby było to odświeżające i dynamiczne miejsce dla mieszkańców Seulu, którzy będą tu przychodzić, by się pośmiać, eksplorować i po prostu być razem. Coś pełnego radości i pokrzepiającego dla każdego komentuje Stuart Wood, jeden z partnerów studia.