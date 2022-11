Spis treści: 01 Niezwykła katarska piłka, czyli Al Rihla

Niezwykła katarska piłka, czyli Al Rihla

Pierwszą nowinką technologiczną, która znajduje się w samym centrum mistrzostw świata, jest piłka, którą będą grać zawodnicy. Piłka Al Rihla (czyli Podróż) jest zintegrowana z półautomatyczną technologią FIFA Offside Technology (SAOT), czyli ulepszoną wersją VAR (wideoweryfikacja).

Futbolówka posiada najnowszy system zawieszenia zawierający czujnik ruchu. Wskazuje on jej lokalizację na boisku 500 razy w ciągu jednej sekundy. Każdy stadion wyposażony jest także w 12 kamer służących do monitorowania pozycji piłki i zawodników. W przypadku spalonego system będzie automatycznie wysyłać ostrzeżenie do specjalistów, którzy zatwierdzą decyzję i przekażą ją sędziom na boisku.

Zdjęcie Al Rihla zabierze nas w niezwykłą podróż po mundialu w Katarze / Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images / Getty Images

FIFA twierdzi, że dzięki temu rozwiązaniu, decyzje będą podejmowane sposób szybszy i dokładniejszy. Pierwsze testy tego systemu przeprowadzono podczas Arabskich Mistrzostw FIFA 2021 oraz podczas Klubowych Mistrzostw Świata FIFA 2021.

Przesyłane dane z kamer i z piłki, posłużą ponadto do generowania zautomatyzowanych animacji, które będą odtwarzane w trakcie transmisji telewizyjnych oraz na ekranach stadionowych. Dodatkowo Al Rihla ma specjalną wewnętrzną konstrukcję, która ma poprawić "dokładność i spójność piłki", co będzie skutkować polepszeniem jej "precyzji". Zewnętrza warstwa posiada także teksturowaną powłokę poliuretanową, która ma m.in. zwiększać stabilność podczas lotu.

Zaawansowane technologicznie stadiony

Jak wiemy, Katar znajduje się na Bliskim Wschodzie, zatem będą panować tam odpowiednie temperatury dla tego regionu. Organizatorzy musieli znaleźć zatem sposób na obniżenie temperatury na stadionach do 18 stopni Celsjusza. Wykorzystali oni specjalną technikę, która w skrócie działa tak, że powietrze jest zasysane przez kratki umieszczone na trybunach oraz przez dysze na boisku. Następnie jest schładzane, filtrowane i na końcu wypychane. Dyfuzory znajdują się pod siedzeniami widzów, co ma zapewnić im odpowiedni komfort.

System ten jest o około 40 proc. bardziej "zrównoważony ekologicznie" niż szeroko stosowane obecnie techniki. Według organizatorów wystarczy włączyć system zaledwie na dwie godziny przed meczem, by cieszyć się odpowiednią temperaturą. Dzięki czemu zmniejsza się zużycie energii. Inżynierowie w trakcie budowy stadionów stosowali specjalne modele 3D, aby określić m.in. rozmiar i kształt obiektu oraz zawartych w nim instalacji. Modele te testowane były pod względem działalności wiatru, co jest niezbędne przy efektywnym doborze procesów chłodzenia.

Katar stworzył pierwszy w historii stadion w pełni demontowany, który zbudowany jest z modułów - Stadion 974. Powstał on dzięki wykorzystaniu kontenerów transportowych, które zostały zmodyfikowane tak, aby pomieściły siedzenia, a nawet łazienki. Organizatorzy zapewniają, że cały budynek można zdemontować w zaledwie kilka godzin. Stadion mieści 40 000 widzów i znajduje się w Ras Abu Aboud w Doha.

Zdjęcie Modułowy Stadion 974 może być rozebrany w zaledwie kilka godzin / Markus Gilliar/GES-Sportfoto via Getty Images / Getty Images

Po rozmontowaniu obiekt może zostać przeniesiony w dowolne miejsce i być na nowo złożony. Można wówczas dokonać modyfikacji, np. zmniejszyć stadion lub go powiększyć w zależności od potrzeb. Dlaczego stadion nosi nazwę 974? Ponieważ jest to liczba wykorzystanych kontenerów, które posłużyły do jego budowy. Ponadto numer ten jest międzynarodowym numerem kierunkowym Kataru. Warto podkreślić, że właśnie na tym stadionie reprezentacja Polski rozegra swój mecz grupowy z Meksykiem i z Argentyną.

Nowe technologie służące fanom piłki nożnej

Katarskie Centrum Innowacji Mobilności stworzyło sieć czujników wokół Doha, by ułatwiały widzom planowanie najlepszej trasy na dane stadiony. System wykorzystuje informacje o ruchu drogowym, taksówkach, o ruchu metra, a także o poziomie tłoku przy wejściach i wyjściach z obiektów i to w czasie rzeczywistym.

Ponadto dzięki temu systemowi, już na stadionach, fani będą mogli zamawiać do swojego miejsca m.in. napoje, czy jedzenie, a także łączyć się z innymi ludźmi znajdującymi się na stadionie. Aplikacja będzie także tłumaczyć na żywo przebieg meczu w kilku językach.

Organizatorzy zapewniają, że odpowiednio przygotowali się pod względem cyberbezpieczeństwa. Jednakże mundial w Katarze ma też drugie oblicze. Kibice piłki nożnej przylatujący do Kataru będą zmuszeni do zainstalowania specjalnych rządowych aplikacji na swoim telefonach, które pozwalają na określenie lokalizacji i potencjalnie mogą sczytywać także inne informacje. Więcej informacji znajdziecie w artykule znajdującym się po lewej stronie.