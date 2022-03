Niezwykle barwna reprodukcja portretowego zdjęcia hollywoodzkiej gwiazdy, Marylin Monroe, na zawsze przeszła do historii sztuki, stając się jednym z najpopularniejszych dzieł świata. Nic więc dziwnego, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat wspomniany obraz wystawiany był w największych muzeach na naszej planecie.

Dzieło sztuki stworzono przez Andy’ego Warhola w 1964 roku rozsławiło artystę, stając się wraz z słynnymi puszkami zupy Campbell’s jego znakiem rozpoznawczym. Całość składa się z czterech kwadratowych obrazów przedstawiających znaną aktorkę na czterech różnych tłach: czerwonym, pomarańczowym, jasnoniebieskim oraz szałwiowym.

Właśnie czwarty ze wspomniany portretów trafi w maju bieżącego roku na nowojorską aukcję domu aukcyjnego Christie’s, który spodziewa się za niego kwoty wynoszącej około 200 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu 850 milionów złotych.

Obok "Narodzin Wenus" Botticellego, "Mona Lisy" Leonarda da Vinci i "Demoiselle d'Avignon" Picassa, "Marilyn" Warhola jest zdecydowanie jednym z najwspanialszych obrazów wszechczasów Alex Rotter, jeden z prezesów Christie’s

Co więcej, jeśli dobrze pójdzie, obraz może stać się najdroższym XX-wiecznym dziełem w historii, jednak aby tak się stało, kupujący musiałby wyłożyć co najmniej 300 milinów dolarów. Właśnie tyle zapłacono w 2015 roku za "Zamianę" Willema de Kooninga. Obecny rekord w kategorii "najdrożej sprzedany obraz" należy do "Salvatora Mundiego" Leonarda da Vinci, który nabyto w 2017 roku za bagatela 450,3 miliona dolarów, czyli w przeliczeniu mniej więcej dwa miliardy złotych, jednak nic nie zapowiada, by majowa aukcja osiągnęła aż taki wynik.