Planujecie właśnie letnią depilację? To starożytna tradycja

Archeolodzy pracujący w Wroxeter Roman City w hrabstwie Shropshire w Anglii, odkryli osadę datowaną na okres II do IV wieku n.e., a w niej butelki perfum, biżuterię, aplikatory do makijażu, skrobaczkę do skóry oraz ogromną kolekcję ponad 50 pęset, co pokazuje jak ważna była dla starożytnych Rzymian uroda i higiena osobista.

Co ciekawe, jak możemy przeczytać na stronie English Heritage, praktyki usuwania włosów były tak samo rutynowe dla kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie tych uprawiających sport w skąpym odzieniu, jak zapasy czy walki na arenie, gdzie oczekiwano usunięcia większości owłosienia.

Był to zabieg niezwykle popularny, a wszystko dlatego, że owłosienie na większości części ciała uważane było w starożytnym Rzymie za szczególnie nieestetyczne. Jak zauważają badacze, to bardzo ciekawe, że teraz - dwa tysiące lat później - znów panuje moda na depilację ciała, także u mężczyzn.

Musieli mieć ten konkretny wygląd. A wygląd ten oznaczał brak włosów, szczególnie pod pachami wyjaśnia Cameron Moffett z otwartego właśnie muzeum Wroxeter Roman City.

Zdjęcie Ciekawe, czy Russell Crowe poddał się na planie typowej dla gladiatorów depilacji? / materiały prasowe

Depilacja w starożytności była bardzo bolesna

Przy okazji dowiadujemy się, że był to zabieg bardzo bolesny, a usuwaniem owłosienia zajmowali się najczęściej niewolnicy. Mogliśmy się tego dowiedzieć choćby z listu rzymskiego pisarza i polityka Seneki, w którym narzeka on na hałasy dochodzące z publicznych łaźni z powodu wyrywania włosów.

Przenikliwe krzyki nawołującego klientów chudego wyrywacza włosów spod pach nigdy nie ustają, z wyjątkiem chwil, gdy wykonuje swoją pracę i wtedy ktoś inny krzyczy za niego - pisał w liście, który przypomina Cameron Moffett.

Warto też dodać, że osada mieszcząca się kiedyś na terenie dzisiejszego Wroxeter City nosiła nazwę Viriconium Cornoviorum i w latach swojej świetności dorównywała rozmiarem Pompejom. Już wcześniej archeolodzy odkryli tam wiele cennych budynków, jak pozostałości forum, targu, kamienic, łaźni, bazyliki czy domu kultury.

W samym Wroxeter odkryliśmy ponad 50 par pęset, jedną z największych kolekcji tego przedmiotu w Wielkiej Brytanii, co wskazuje, że był to popularny dodatek. Zaletą pęsety było to, że była bezpieczna, prosta i tanie, ale niestety nie bezbolesna podsumowują badacze.