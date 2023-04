Według badań pilotażowych przeprowadzonych przez Kolbjørna Andreasa Lindberga, który na co dzień pracuje na Uniwersytecie w Agder w Norwegii, efekt placebo znany z medycyny, ma przełożenie również na trening siłowy.

Jeśli uważasz, że program treningowy, który stosujesz, został zoptymalizowany dla Ciebie, to samo w sobie będzie miało skutek, niezależnie od treści programu. Jest dokładnie taki sam, jak efekt placebo, który znamy z medycyny. Mówi Lindberg

Czym jest efekt placebo

Efekt placebo znany jest przede wszystkim z medycyny. Polega na tym, że choremu podaje się jako terapię substancję, która nie ma żadnego wpływu na jego zdrowie. Jednak, mimo że chory nie wie, że podany mu lek nie jest prawdziwym leczeniem, poprawia się jego sytuacja psychiczna. Chory przyjmując w swoim mniemaniu silną dawkę leku, zauważa poprawę swojego stanu. W końcu, skoro przyjął lek, musi ona nastąpić.

Czasami sama wizyta lekarza lub drobna porada skutkuje poprawą stanu zdrowia pacjenta. Natomiast gdy odczuwamy silny ból, na tyle mocny, że musimy przyjąć tabletkę, aby go złagodzić, możemy doświadczyć efektu placebo. Ponieważ czasami odczuwamy poprawę, mimo że substancja nie miała czasu jeszcze się uwolnić.

Efekt placebo był badany przez ponad 70 lat, ale spojrzenie na to w kontekście badań nad ćwiczeniami jest czymś nowym.

Efekt placebo w ćwiczeniach fizycznych

Zdjęcie Wszystkie programy były podobne, różniły je tylko waga i liczba powtórzeń / 123RF/PICSEL

Badanie przeprowadzone przez Lindberga polegało na tym, że 40 ochotników otrzymało różne programy treningowe opracowane na podstawie testów fizycznych, które musieli przejść uczestnicy. Połowa z nich otrzymała informację, że ich program szkoleniowy został specjalnie dostosowany do ich predyspozycji na podstawie przeprowadzonych wcześniej testów.

Natomiast druga połowa nie otrzymała żadnej informacji, tylko program treningowy. Wszystkie programy były podobne, różniły je tylko waga i liczba powtórzeń, w zależności od predyspozycji fizycznych badanych. Ćwiczenia trwały osiem tygodni, po czym uczestnicy na nowo zostali przebadani w laboratorium.

Okazało się, że ci, którzy myśleli, że otrzymali indywidualnie dostosowany program treningowy, osiągali średnio lepsze wyniki niż grupa kontrolna. Mimo że obie grupy realizowały średnio ten sam program.

Co więcej, naukowcy odkryli znaczące różnice w szczególności w ćwiczeniu przysiadów i ogólnej grubości mięśni. Uczestnicy przekonani o tym, że ich program został stworzony specjalnie dla nich, ćwiczyli więcej i bardziej intensywnie, niż uczestnicy z drugiej grupy. Naukowcy podkreślają, że to właśnie te elementy mają największy wpływ na efekt treningu.

Jak mówi autor badania, daje to nowe spojrzenie na to, aby być sceptycznie nastawionym na pojawiające się co krok nowe fantazyjne podejścia do treningu. Ponieważ żaden z tych programów nie był badany pod kątem efektu placebo.

Jednak bardzo trudno jest przeprowadzić ślepe badania dające wyniki odzwierciedlające rzeczywistość, na przykład porównując trening dwa razy w tygodniu z treningiem cztery razy w tygodniu i przekonaniem ćwiczących o tym, że ich plan jest skuteczniejszy i daje lepsze wyniki. Według tych badań nasze wyniki zależą przede wszystkim od tego, jakie informacje uzyskaliśmy przed rozpoczęciem planu treningowego.