Śledziliście Awanturę o kasę w ostatni weekend? Niedzielny odcinek był niezwykle ciekawy. Mistrzowie, którzy przez ostatnie odcinki byli nie do pokonania, w swoim szóstym odcinku musieli oddać pałeczkę (a może lepiej powiedzieć - siedzenia) grupie niebieskiej.

A w niej cztery panie - przyjaciółki z pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Ich reakcja była bezcenna. Nie mogły uwierzyć, że rzeczywiście im się udało. Że to one w ten weekend (a przynajmniej w sobotę) zasiądą w loży mistrzów.

Warto przy tym przypomnieć dwa pytania, które były warte ponad 20 tysięcy złotych. Pierwsze z nich, za 20 tysięcy 200 złotych dotyczyło chemii, a brzmiało następująco:

Jak nazywa się pierwiastek o liczbie atomowej 63, który wziął nazwę od kontynentu?

Znacie odpowiedź? Są dwa takie - Europ i Ameryk. Poprawnym z nich jest ten pierwszy, Europ. Drużyna żółtych znała oba, niestety nie wiedzieli, o który dokładnie chodzi i postawili na Ameryk, dzięki czemu pula zwiększyła się (w sumie niewiele, ale jednak) do 22 tysięcy 700 złotych.

Drugie z pytań dotyczyło matematyki. I choć już sama kategoria może dla niektórych brzmieć przerażająco, samo pytanie okazało się dość proste.

Jakim symbolem w rzymskim systemie zapisywania liczb oznaczano liczbę zero?

Poprawna odpowiedź to oczywiście: żadnym. I dzięki temu panie zgarnęły całą pulę zapewniając sobie grę w finale.

Ostra rywalizacja i wysokie pule w obu rundach

Tym razem w drużynie niebieskiej zasiedli przyjaciele, koleżanki, sąsiedzi, zielona to grupa komediowo-improwizacyjna, zaś żółta - grupa bielskich grotołazów.

Gra poszła niezwykle szybko i już od początku zobaczymy wysokie pule. A w jakich kategoriach zmierzą się uczestniczy programu Krzysztofa Ibisza? Tym razem będzie to m.in. co to jest?, biologia, geografia, wędkarstwo. Zdradzę wam tylko, że pierwsza runda to będzie zmaganie wszystkich trzech drużyn do ostatniego pytania. A więcej zobaczycie, jak zwykle, na Polsacie w sobotę od godziny 17.30.

Możecie być pewni, że finał też będzie emocjonujący, a to wszystko przez ryzykowną grę i ogromną pulę. Komu uda się ją zgarnąć?

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press