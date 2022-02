Oto mroczny diament z kosmosu. Ma ponad 2,6 mld lat

Ten niezwykły oszlifowany czarny diament został wystawiony na aukcję w Londynie i natychmiast sprzedał się za ponad 4 miliony dolarów (17 milionów złotych). Anonimowy kupiec zapłacił za niego jedną z kryptowalut. The Enigma waży 555 karatów. Astronomowie uważają, że kamień mógł powstać w wyniku uderzenia w Ziemię kosmicznej skały.

Z kolei ta planetoida mogła powstać miliardy lat wcześniej podczas wybuchu supernowej. Od ponad 20 lat The Enigma znajdowała się w rękach anonimowego miliardera. W końcu kosmiczny klejnot znudził się mu, zatem postanowił go sprzedać na aukcjach w Los Angeles czy Dubaju. Jednak nie było nim dużego zainteresowania aż do teraz.

Reklama

Podczas aukcji w słynnym brytyjskim Sotheby's został sprzedany niemal natychmiast. Przedstawiciele domu aukcyjnego nazwali go "kosmicznym cudem". The Enigma jest największym oszlifowanym diamentem na świecie od 2006 roku, ustanowionym rekordem Guinnessa. Początkowo w domu Sotheby's diament miał zostać sprzedany za ok. 2 milionów dolarów, ale ostatecznie kwota ta wzrosła 2-krotnie.

Naukowcy uważają, że w lodach Antarktydy, pod kilometrami śniegu i lodu, ukrytych jest setki tysięcy kosmicznych skał. Wszystkie one przybyły do nas z odległych części Wszechświata i dlatego wydobycie ich i zbadanie może pozwolić nam poznać nie tylko historię naszej planety, ale również Układu Słonecznego i całego Wszechświata. Diament The Enigma jest najlepszym przykładem tego, że nie trzeba opuszczać Ziemi, by mieć w domu kawał niesamowitej historii kosmosu.