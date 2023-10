Piramidy w Ustroniu zabytkiem architektury? Nie tak szybko

Piramidy w Ustroniu to znane w całej Polsce obiekty, charakteryzujące się niecodziennym wyglądem. Zaprojektowali je znani architekci Henryk Buszko, Aleksander Franta i Tadeusz Szewczyk. O ich niezwykłości może świadczyć to, że znalazły się w znanej w świecie architektury publikacji "The Phaidon Atlas of 20th Century World Architecture". To zestawienie 757 budynków z całego świata na ponad 800 stronach.

Śląski Konserwator Zabytków postanowił wpisać je do rejestru zabytków. To łącznie 21 budynków. Niektóre z nich, jak wskazuje konserwator, wymagają prac remontowych i konserwatorskich, ale większość z nich zachowała swój charakter.

- Dzielnica leczniczo-rehabilitacyjna Ustroń-Zawodzie (powiat cieszyński, województwo śląskie), powstała w latach 1968-1988 (architekci: Henryk Buszko, Aleksander Franta, Tadeusz Szewczyk) jako zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, stanowi ikoniczny przykład wczasowej architektury socmodernistycznej. Należy wskazać, że wartość całego założenia została wykreowana przy wykorzystaniu walorów malowniczego usytuowania, w miejscu stanowiącym atrakcję turystyczną regionu, po wschodniej stronie rzeki Wisły, w dzielnicy Zawodzie, położonej u stóp gór Równicy i Polanicy, w sąsiedztwie stacji kolejowej rozpoczynającej znakowane szklaki turystyczne w kierunku pd.-zach. na Czantorię Wielką i Stożek, na zachód na Równicę oraz na pd.-wsch. na Magurkę i Baranią Górę. Trasa jest powszechnie uważana za niezwykle urokliwą z uwagi na krajobrazowe piękno stoków zalesionych bukami. Od 1959 r. obszar włączono w beskidzki pas uzdrowiskowo-wypoczynkowy Ustroń-Wisła-Szczyrk i rozpoczęto jego zagospodarowanie architektoniczne. - pisał w uzasadnieniu.

Konserwator docenił architekturę powojennego modernizmu. Pojawiło się odwołanie

Okazuje się, że kompleks nie tak szybko zostanie uznany za zabytek, o czym poinformował w piątek 29 września portal Ślązag.pl. Od decyzji konserwatora stronom (np. właścicielom poszczególnych budynków) przysługuje prawo do odwołania. Jedna osoba postanowiła z tego skorzystać, w związku z czym sprawę wpisania do rejestru będzie rozpatrywał minister kultury i dziedzictwa narodowego i zadecyduje o zasadności odwołania. Jednak ma na to pół roku, więc ostatecznie jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, zanim będziemy znali ostateczną decyzję.

Piramidy położone są w znanej dzielnicy wypoczynkowej Ustronia

Do rozwoju uzdrowiska doprowadził Edward Gierek, I sekretarz KC PZPR wraz z wojewodą katowickim Jerzym Ziętkiem. Dzięki przeznaczeniu znacznych środków finansowych na miasto, a dokładnie na rozwój dwóch dzielnic - Jaszowca i Zawodzia, budowie dróg krajowych, w tym dwupasmówki łączącej Śląsk z Beskidami oraz stacji PKP, chętnie zaczęli przyjeżdżać tu turyści. Mogli się zatrzymać w zakładowych ośrodkach wczasowych, które były przystępnymi miejscami wypoczynku.

Dzielnicą wypoczynkową stał się przede wszystkim Jaszowiec, natomiast Zawodzie miało być częścią uzdrowiskową. Za jej powstanie właściwie odpowiadał Ziętek, a zlokalizowane w niej Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji nazwano jego imieniem. Tak zrodził się pomysł i realizacja 17 (pierwotnie miało być 28) "piramidowców".

Pojawił się także plan rozbudowy uzdrowiska i postawienia nowych obiektów, nawiązujących do istniejącej architektury. Na zlecenie Grupy American Heart of Poland, właściciela uzdrowiska, projekt przygotowały dwie śląskie pracownie znanych architektów Roberta Koniecznego i Macieja Franty - wnuka Aleksandra Franty. Analizując dawne plany i zestawiając je ze współczesną wiedzą z zakresu ochrony środowiska, zaproponowali nowe obiekty.

