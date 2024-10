Pociąg dookoła świata. Wycieczka życia za ogromne pieniądze

Pociąg dookoła świata brzmi jak spełnienie marzeń o wycieczce życia dla wielu osób, prawda? W praktyce Ziemi nie da się objechać w ten sposób, gdyż nie istnieje odpowiednia infrastruktura, choć kiedyś były na przykład plany łączące Rosję z Alaską. Są miejsce, gdzie tory się kończą i poszczególne odcinki na lądzie nie są ze sobą połączone. Jeśli jednak macie na zbyciu kilkaset tys. zł, to możecie udać się w podróż będącą namiastką takiego przeżycia.

Reklama

"Pociąg dookoła świata" za blisko pół mln złotych

Niecodzienną wycieczkę proponuje firma Railbookers, która zajmuje się bookowaniem biletów na pociągi. W jej ofercie pojawiło się coś, co nazwano "Dookoła świata w luksusowym pociągu". Niestety już na samym początku warto dodać, że w ten sposób nie da się objechać globu, ale sama podróż i tak wydaje się ciekawa.

W trakcie wycieczki można liczyć na zwiedzenie aż czterech kontynentów, a trasa przebiega przez 12 państw. Podróż odbywa się jednak nie w jednym pociągu, a siedmiu składach. To oznacza, że podróżni muszą liczyć się z przesiadkami, ale organizator przygotował dodatkowe atrakcje.

Wycieczka trwa łącznie 59 dni, a więc trzeba sobie znaleźć blisko dwa miesiące urlopu. Ponadto trzeba mieć zasobny portfel. W zależności od opcji "Dookoła świata w luksusowym pociągu" trzeba zapłacić od 470 tys. zł. Niemało, a w cenie nie ma dodatkowych wydatków, które na planie wycieczki uczestnicy muszą pokryć sami.

Podróż od Kanady do Singapuru

Wyprawa zaczyna się w kanadyjskim Vancouver od... zwiedzania. Plan wycieczki zakłada dwa dni poświęcone na oglądanie Victorii. Potem uczestnicy jadą pociągiem Rocky Mountaineer i ten etap zapewni malownicze widoki, które rozpościerają się w Ameryce Północnej. Kolejnym etapem jest... lot samolotem z Calgary do Edynburga. Stamtąd wsiada się do składu Belmond Royal Scotsman, który przejeżdża przez Szkocję.

W planie wycieczki są następnie podróże włoskimi pociągami La Dolce Vita Orient Express oraz Venice Simplon Orient Express. Potem trzeba pokonać trasę od Paryża do Stambułu, a następnie podróżni lecą samolotem do New Delhi w Indiach. W kolejnych etapach można liczyć m.in. na zwiedzanie Afryki, a całość kończy się w Singapurze. Warto dodać, że w cenie wycieczki znajdują się noclegi hotelowe, gdzie podróżni spędzą część nocy, a pozostałe w wagonach sypialnianych pociągów.

Oczywiście nie jest to jedyna wycieczka tego typu, które oferują różne biura podróży. Propozycja Railbookers jest jednak bardzo ciekawa i wyróżnia się na tle innych wypraw. Niestety także wysoką ceną, co trzeba brać pod uwagę.