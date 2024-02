Poczta Polska szuka pracowników. Otrzymają nietypowe zadanie

Poczta Polska odpowiada za ściąganie abonamentu RTV, ale z roku na rok wygląda to coraz gorzej. W egzekwowaniu opłat mają pomóc specjalni kontrolerzy. Firma szuka obecnie pracowników na to stanowisko, ale czy to rzeczywiście wpłynie na poprawę ściągania opłaty abonamentowej?

Zdjęcie Poczta Polska szuka kontrolerów abonamentu RTV. / Jaroslaw Kubalski / AW